RENTGEN: Jak postoupit přes AC. Klíč Douděra a nesabotovat plán!

Dvougólové manko se zdá být před odvetou v Edenu hratelné. Naději Slavii dává především fakt, že do vyloučení Malicka Dioufa byla AC Milán více než vyrovnaným soupeřem. Fungující taktika byla postavena na rychlosti a pracovitosti Davida Douděry. Po změně stran dokázali „sešívaní“ vyřešit i problematické bránění standardních situací. Herní plán je tedy již ozkoušený. Teď ho jen opět nepohřbít hloupou chybou.

Borci z Edenu zanechali na San Siru dojem. „Jindřich Trpišovský skvěle připravil svůj tým, jenž měl ohromné množství energie. Jeho taktiku však zradilo vyloučení Malicka Dioufa,“ ocenila uznávaná Gazzetta dello Sport slávistického trenéra.

Do ostrého souboje senegalské posily s Christianem Pulisicem opravdu domácí Diavoli (italsky Ďáblové) byli dokonale znechucení slávistickou poctivostí. Při hře jedenáct na jedenáct nedokázali vystřelit na branku a kromě standardních situací si k tomu nevytvořili ani příležitost.

„V jednu chvíli držel šířku hřiště, pak se najednou potuloval po hřišti, ale pořád byl nebezpečný. Thea vymazal a navíc z voleje vstřelil gól roku,“ opodstatnil milánský deník, proč zvolil Davida Douděru hráčem prvního osmifinálového duelu.

Právě pravé křídlo „sešívaných“ bylo klíčovou součástí Trpišovského plánu.

Sešívaní přečetli, že při rozehrávce AC Milán je třeba eliminovat tři hrozby. • Foto iSport.cz

Slávisté přečetli, že při rozehrávce AC Milán je třeba eliminovat tři hrozby. Yacina Adliho, Thea Hernándeze a dlouhý míč do osamocených útočníků. Toto nebezpečí zažehnali nižším postavením bez obvyklého zběsilého presinku. O hlavní kreativce Rossoneri se pak postarali takřka osobní obranou Lukáš Provod právě s Davidem Douděrou, jenž kapitána AC vyloženě frustroval a navíc hrozil směrem dopředu.

Rozehrávku AC tak měli na starost především stopeři Simon Kjaer a Matteo Gabbia, kteří si s ní příliš nevěděli rady. Ondřej Zmrzlý na rozdíl od Douděry zavíral střed hřiště a vypomáhal s nabíráním středních záložníků.

Douděra otvíral pravou stranu Vlčkovi • Foto iSport.cz

Douděra působil oproti kapitánovi Rossoneri mnohem pohyblivějším dojmem. Dokázal si seskočit hluboko do hřiště a následně se rychle přesunout k brance soupeře. Přitom strhával Hernándeze do středu pole, což nechávalo prostor pro Vlčka, jenž se do něj ovšem dostal jen ojediněle, nebo nedostal ve správný čas přihrávku.

Provod zvolného Vlčka nehledal • Foto iSport.cz

V této situaci si třeba Lukáš Provod nevěřil na kolmici, kterou mohl vyslat Vlčka do zajímavé příležitosti.

I potom však měli Sešívaní díky Douděrovi ve vápně situaci tři na tři • Foto iSport.cz

Provod zvolil konzervativnější přihrávku na Holeše. I potom však měli Sešívaní díky Douděrovi ve vápně situaci tři na tři. Šestnáctku navíc chtěl doplnit i Diouf, s jehož bráněním se Pulisic neobtěžoval. Centr ovšem přišel až o několik desítek vteřin později, kdy byli Rossoneri již srovnaní. Otevřené obrany AC Milán musí Slavia v odvetě lépe využít.

Milán hrozil z rohů

Velkým problémem Sešívaných byla síla domácích z rohových kopů. Slavia během zápasu vyzkoušela hned několik různých postavení. Zprvu vycházela především z osobního bránění, kterého se snažil využít neustále volný Adli. Přestože ani jednou branku neohrozil, stáhl se k němu záhy Vlček, který do té doby hlídal první tyč, což otevřelo AC další možnosti.

Bránění rohu při gólu na 1:3 • Foto iSport.cz

David Zima po celý zápas hlídal prostor v malém vápně, Oscar s Douděrou odražený míč a zbytek v závěru první půle bránil osobně. Mojmír Chytil však svého hráče, Rubena Loftuse-Cheeka, nezachytil a Rossoneri šli před pauzou do dvoubrankového trháku. Slavii může v odvetě značně ulevit absence exekutora nebezpečných standardek, beka Alessandra Florenziho, jenž se hned v úvodu duelu vykartoval na Ondřeji Zmrzlém.

Bránění rohu po změně stran • Foto iSport.cz

Sílu AC při zahrávání standardních situací samozřejmě umocňovala přesila hráče v poli. I s tou si dokázali Sešívaní po změně stran poradit, když přešli na takřka striktně zónovou obranu. Provod, Zima, Schranz a Holeš hlídali malé vápno. Zbytek brzdil nabíhající hráče. Toto řešení se ukázalo jako funkční.

Český vicemistr si tedy ověřil, že jeho taktika na AC Milán funguje a před domácími tribunami je schopen se vybičovat k ještě lepšímu výkonu, než jaký předvedl na San Siru. Sílu soupeře však nelze v nejmenším podcenit. „V této sezoně je to tým, který je schopen všeho a zároveň ničeho. Rafael Leao je toho ztělesněním. Většinu času není vidět, ale pak předvede něco úchvatného. Uvidíme, jakou verzi AC Milán uvidíme v Praze,“ vědí italská média, že tento souboj je stále otevřený. Slavia však nesmí svůj plán opět sabotovat.