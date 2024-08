Mrazivý příběh soupeře Plzně: trenér ve válce, kamarádství se Zelenským

Jurij Vernydub je tvrdý chlapík zocelený životními událostmi. Za sebou má pestrou hráčskou i trenérskou kariéru. V letech 2020 – 2022 trénoval moldavský Šeriff Tiraspol, ambiciózní a movitý klub z ruskojazyčné části země.

V září 2021 zažil na lavičce Tiraspolu jeden z kariérních vrcholů, když v Lize mistrů se svým týmem šokoval Real Madrid, proti favoritovi zvítězil ve Španělsku 2:1. O pár měsíců později, v únoru 2022, řešil úplně jiné problémy. Po ruském napadení Ukrajiny, jeho domovské země, okamžitě ukončil lukrativní angažmá a hlásil se v armádě.

„Ukončil angažmá v Moldávii a šel do války, to my můžeme těžko chápat. Pro mě je to hrdina Ukrajiny, úžasný člověk. Ukrajinští sportovci hrají za svůj národ, to víme. Vidíme olympiádu, jiné sportovní akce. Motiv bojovat za svou zemi je u nich obrovský,“ vyjádřil se plzeňský trenér Miroslav Koubek. Více čtěte ZDE>>>

Vernydub strávil těžké chvíle na frontě, v létě 2022 se vrátil k trénování. Přijal nabídku z Kryvbasu, se kterým se dnes představí v Košicích v prvním zápase 3. předkola Evropské ligy proti Plzni. „Byl jsem pět měsíců na válce. Jsem vděčný Kryvbasu, že mi pomohl vrátit se ke svému zaměstnání, které mám rád. Těší mě, že se Kryvbas dostal do kvalifikace evropských pohárů. Udělali jsme velký pokrok, jsem vděčný celému týmu, čeho jsme dosáhli. Soupeř je silný, Plzeň v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy,“ odpověděl Vernydub během středeční tiskové konference na dotaz Sportu.

Kryvbas za normálních okolností patří do města Kryvyj Rih. Aktuálně je situace poblíž válečné zóny s Ruskem taková, že domácí svaz umožňuje klubu hrát ligové zápasy na domácí půdě v přibližně 600 tisícovém městě v dojezdové vzdálenosti od Černého moře. Evropské duely ale UEFA na ukrajinském území vzhledem k více jak dva roky trvajícímu konfliktu hrát neumožňuje.

„Třetí rok probíhá válka, je to těžké pro každého Ukrajince. Některé ligové zápasy musíme odkládat, hráli jsme i v jiných ukrajinských městech. Jsme na tohle zvyklí. Košice jsou pro nás výhodné, jde o nejbližší velké město od hranic s Ukrajinou,“ popsal Vernydub.

„Košice pro nás byly první volba. Mají dobrou logistiku, jsou nedaleko Ukrajiny. Navíc víme, že tady teď žije hodně Ukrajinců. Co je nejdůležitější, Kryvyj Rih a Košice jsou partnerská města a zejména kvůli sportu, proto zápas hrajeme tady,“ vysvětlil pro web kosice.korzar viceprezident klubu FC Kryvbas Artem Gagarin.

Kryvbas má jako klub za sebou silný a zajímavý příběh. Klub sužovaly v minulosti finanční problémy, v roce 2013 došlo k bankrotu. Trvalo sedm let, než se tradiční značka vrátila na fotbalovou mapu. Klub FC Hirnyk, působící rovněž ve městě Kryvyj Rih, se postupně restrukturalizoval do nového Kryvbasu a vrátil se mezi nejlepší kluby na Ukrajině.

K vzestupu hodně pomohl viceprezident Gagarin a jeho silné přátelství s jedním z nejvýznamnějších světových politiků současnosti. V minulosti pracoval v mediálním prostředí a dobře se zná se současným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, bývalým hercem a navíc rodákem z Kryvyj Rihu.

Právě symbol ukrajinské obrany proti agresivnímu Rusku měl hrát velkou roli v tom, že se Kryvbas vrátil mezi elitní ukrajinské kluby. Mimo jiné pomohl do organizace dostat potřebné finance, sponzory a klub významně podporuje.

Je evidentní, že Plzeň čeká náročná šichta proti odhodlanému soupeři. Celý klub bojuje za válkou sužovanou zemi. Na zápas v moderní košické aréně mají volný vstup ukrajinští vojáci a váleční veteráni. „Chceme tímto poděkovat vojákům, kteří bojují za naši zemi proti Rusku. Tým je připravený, soustředěný. Víme, o co jde, chceme postoupit. Soupeř je silný, ale známe jeho slabiny,“ prohlásil před utkáním kapitán Kryvbasu Dmytro Khomchenovskij. Ve více jak 12tisícovém stánku se očekává výrazně menší návštěva, den před zápasem hovořili organizátoři zhruba o 2 500 prodaných lístcích.

Středeční tiskovou konferenci zakončil ukrajinský klub slovy „Slava Ukraini“, neboli Sláva Ukrajině. Znamená to trvající odpor proti Rusku a odhodlání bránit své území. Krvavý konflikt zkrátka nezmizel a hráči Kryvbasu, podobně jako jiní ukrajinští sportovci, mají o motivaci navíc ve svých disciplínách uspět a zviditelnit svou zemi.