Řežba Plzně s Ukrajinci: Nešlo o ragby. Šádkovo kolečko i možné změny

Během lednového soustředění v Benidormu začalo utkání mezi Plzní a Kryvbasem idylicky. Ukrajinský celek nastoupil zahalený ve státních vlajkách, zástupci Viktorie podpořili klub ze země zmítané válkou spuštěnou ruským agresorem. Jenže na hřišti šel respekt stranou. Sudí nestíhal počítat karty, o poločase došlo na hromadnou strkanici před střídačkami.

„Vy jste tam, Jonáši, byl, tak si to pamatujete,“ mrkl trenér Miroslav Koubek na redaktora Sportu, když vzpomínal na vzájemný duel po nedávném domácím ligovém utkání s Hradcem (1:0). Plzeň výsledkově dominovala a vyhrála 3:0, duel ale ovlivnily nebezpečné zákroky a hrozba nepříjemných zranění. „Zápas byl hodně vyhecovaný, ale nikdo by si nedovolil nějaké pěstní souboje,“ tvrdil tehdy plzeňský stoper Robin Hranáč.

„V Benidormu to pískal divný rozhodčí, co hru pustil, tady to bude jiné. Je to jiné pole, sledovaný zápas, navíc rozhodčí bude jistě na vysoké úrovni, nemám obavy z nějakých jatek. Takhle bych to navíc úplně nenazval. Také nejsme hodní hoši, dali jsme jim od cesty. Trošku se to tam požďuchovalo,“ dodal zkušený stratég Koubek.

Trenéři i hráči odmítají, že by se řezničina, jatka či ragby, jak byl vyhrocený zápas ve Španělsku občas titulován, opakovaly. Přesto ale všichni mají vzájemný střet v hlavách. Pokud sudí nezachytí duel hned od začátku, mohou se dít věci…

„Neřekl bych, že šlo úplně o ragby, ale odehráli jsme tam souboje s nějakými tvrdšími zákroky. Jinak byl zápas naprosto v pohodě,“ zavzpomínal před středečním odletem do Košic plzeňský asistent Jan Trousil. „Oni do druhé půle nasadili víc hráčů, co jim teď hrají v základu, na to jsme se připravovali. Pokud zopakujeme výsledek z Benidormu, bude to fantastické,“ dodal Trousil.

„To byla příprava, prohráli jsme 0:3 ve Španělsku, tohle bude jiný zápas,“ upozornil ukrajinský kouč Kryvbasu Jurij Vernydub. Tvrdý chlapík, který v únoru 2022 dobrovolně ukončil angažmá v Tiraspolu a narukoval do ukrajinské armády. Po zahájení ruské invaze v ní strávil pět měsíců, než se vrátil k trénování a nastoupil do Kryvbasu. „Ukončil angažmá v Moldávii a šel do války, tohle my těžko můžeme chápat. Pro mě je to hrdina Ukrajiny, úžasný člověk,“ zmínil Koubek den před výkopem v tiskovém středisku stadionu v Košicích.

Vernydub si lednový zápas s Plzní logicky dobře pamatuje. „V přípravě nejde o výsledek. Prohráli jsme, to musím uznat. Ale oba týmy měly jiné hráče, třeba Plzeň už nemá vysokého dvoumetrového útočníka a také jí schází Cadu,“ prokázal dobrý přehled o soupeři, který se učí hrát bez hroťáka Tomáše Chorého. „Jsme na soupeře připravení, budeme bojovat, hrát agresivně, tvrdě,“ slíbil ukrajinský kouč. „Oni ani jinak hrát neumí. Očekáváme rychlost, agresivitu, intenzivní hru. Mám k soupeři velký respekt,“ reagoval Koubek.

Plzeň, jarní čtvrtfinalista Konferenční ligy, jde do souboje v roli favorita. „Vzhledem k tomu, že pokud bychom nepostoupili, máme v play off Konferenční ligy Betis Sevilla, jde o extrémně důležitý zápas. Ale jsme schopni přes Kryvbas přejít,“ věřil Trousil.

Viktoria potřebuje vyřešit produktivitu, v úvodních třech ligových kolech skórovala pouze po standardních situacích. Hledá se náhrada za Chorého, jenže… Daniel Vašulín se teprve adaptuje a Christophe Kabongo se na celý podzim vážně zranil.

„Největším zádrhelem bylo zranění Kabonga, na něm to bylo vepředu hodně postavené. Měl být v úvodu sezony naší stěžejní osobou, ale vypadl nám,“ mrzí Koubka. „Teď máme k dispozici jinou typologii hráčů – silovou, rychlostní, kombinační. Snažíme se vybrat nejlepší varianty.“

Plzeňský kouč naznačil, že už pro zápas v Košicích uvažuje o změnách v ofenzivním složení. Variantou je vysunutí rychlého Vydry na úplný hrot místo Vašulína, pod něj k Pavlu Šulcovi nasadit Erika Jirku. Slovenského rychlíka, který se nebojí velkých zápasů, velmi pomohl Plzni před rokem v kvalifikaci Konferenční ligy, kdy v kritické chvíli proti kosovské Dritě proměnil penaltu a nasměroval tým do dalšího kola. Připravený je i mladý Tom Slončík, který si po letním příchodu také zvyká na náročnější prostředí.

Zápas proběhne v čerstvě dostavěné košické aréně. Před rokem zde hrála Slavia proti Dněpru, to ale ještě scházely tribuny za bránou. Aktuálně je moderní stánek kompletně hotový a uzavřený, v červnu proběhlo slavnostní otevření arény, před vyprodaným hledištěm se představil slavný AS Řím. Podobá se nedávno otevřené aréně v Hradci, jenom pojme víc diváků – oficiální kapacita dělá 12 555 diváků, na čtvrteční duel se očekává návštěva okolo 2 500. Zadarmo mohou na zápas přijít ukrajinští vojáci a veteráni z probíhající války s Ruskem.

Před startem středeční tréninkové jednotky se plzeňský tým na trávníku uzavřel do kolečka. Jak bývá zvykem, přišel klubový šéf Adolf Šádek, tentokrát si na poměrně dlouhou dobu vzal slovo a promluvil k týmu. Z tribuny jej slyšet nebylo, ale je evidentní, že na zápas s Kryvbasem klade enormní důraz. Nejen on, ale celý plzeňský klub.

Pravděpodobná sestava Plzně: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Červ, Kalvach, Havel - Jirka, Šulc - Vydra.