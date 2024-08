Koubek: Trenér je hrdina Ukrajiny! Promluvil o marodech, dostal šálu

PŘÍMO Z KOŠIC | Zasedl do tiskového střediska moderní košické arény a trpělivě odpovídal na všechny dotazy. Miroslav Koubek je zcela koncentrovaný na zápas Plzně proti Kryvbasu, jeden z klíčových duelů na startu sezony. Viktoria hodlá postoupit do play off o Evropskou ligu, k čemuž potřebuje zdolat nepříjemného soupeře. Mimo jiné motivovaným situací na Ukrajině. Hráči Kryvbasu bojují také za svůj lid sužovaný ruským agresorem.

Miroslav Koubek mimo jiné vyjádřil respekt ukrajinskému protějšku. Trenér Kryvbasu Jurij Vernydub před nástupem do současného angažmá strávil pět měsíců na válečné frontě. „Tohle my vůbec nemůžeme chápat. Pro mě je hrdina Ukrajiny,“ zdůraznil plzeňský kouč. Na konci tiskové konference dostal od ukrajinského klubu speciální šálu pro čtvrteční zápas, se kterou ochotně zapózoval. „Klub má můj respekt,“ chválil soupeře.

Vycházeli jste z lednového utkání, které jste v přípravě ve Španělsku vyhráli 3:0?

„Vždycky je dobré poučit se z minulosti, znovu jsme se na zápas podívali. Byl ovlivněný různými událostmi. Mužstva nebyla v nejsilnějších sestavách, v přípravě to bývá namíchané půl na půl. Tohle všechno dobře víme. Spíš jsme čerpali z posledních zápasů, kdy soupeř hrál přípravu a první kolo ligy.“

Zlepšili se od chvíle, co hráli naposledy s vámi?

„Nesledovali jsme jejich sportovní vývoj během celého jara, takže tohle nedokážu úplně posoudit. Mužstvo je podobné herním pojetím jako když jsme je potkali ve Španělsku. Mají velmi dobré přechody do útoku, velmi dobře presují, represují, jsou to rychlí hráči, nepříjemný soupeř, co má své přednosti, o kterých mluvím. Ale má také nedostatky jako každý jiný. Je to dobře organizované mužstvo, co hraje fyzicky a běžecky náročný fotbal. Mám k nim respekt, uznání.“

Připravujete se na jejich enormní nasazení podpořené tím, že hrají za svou zemi, která je pod tlakem válčícího Ruska? Navíc trenér Kryvbasu Jurij Vernydub strávil pět měsíců na frontě.

„Kryvbas jsme poznali už v zimě, oni jinak hrát neumí. Agresivita, rychlost, intenzivní hra. K trenérovi mám obrovský respekt. Ukončil angažmá v Moldávii a šel do války, to my můžeme těžko chápat. Pro mě je to hrdina Ukrajiny, úžasný člověk. Ukrajinští sportovci hrají za svůj národ, to víme. Vidíme olympiádu, jiné sportovní akce. Motiv bojovat za svou zemi je u nich obrovský. Víme to, počítáme s tím, tak to je.“

Jaký je zdravotní stav týmu?

„Dlouhodobě máme několik zraněných hráčů. Ale to je otázka měsíců, ne aktuální problém. Kádr, co odehrál úvodní tři kola v lize, drží pohromadě, je standardní a kompletní. Až na Kabonga, který se zranil před zápasem druhého kola.“

U koho se blíží návrat?

„Blíží se návrat některých hráčů, u Martina (brankáře Jedličky) nedokážu říci, to je spíš otázka týdne. Pak je tady případ Valenta, ten s námi už začal trénovat. Lukáš Hejda ještě není na balonu, ale absolvuje velmi intenzivní běžecké a silové tréninky. Cheick (Souaré), u něj je zatím otazníček, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vrací se nám také Jan Paluska.“

Čím zlepšíte ofenzivu? Na jaře dáváte zatím jen góly po standardních situacích.

„Největším zádrhelem bylo zranění Christophea Kabonga, na něm to bylo vepředu hodně postavené. Měl být v úvodu sezony naší stěžejní osobou, ale vypadl nám. Teď máme k dispozici jinou typologii hráčů – silovou, rychlostní, kombinační. Snažíme se vybrat nejlepší varianty.“

Na koho si dát pozor z Kryvbasu?

„Známe každého hráče Kryvbasu, nastudovali jsme je stejně jako kolegové z Kryvbasu ty naše. Všichni jsou dobří. Ale utkání je hlavně o nás, nechci konkretizovat hráče soupeře. Spíš se zaměřuji na náš tým.“