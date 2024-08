Koubek: Úleva, mohli jsme si to ulehčit. Šulcova dominance bije do očí

Do posledních vteřin burcoval mužstvo, hecoval hráče, aby nevzdávali snahu o vstřelení branky. Miroslav Koubek se společně s celým týmem i vyprodaným stadionem dočkal v závěru nastavení. Viktoria zdolala v úvodním zápase play off o Evropskou ligu skotské Hearts 1:0, k vlastní brance výrazně přispěl Jhon Mosquera. Viktoria cennou výhrou nakročila k postupu do skupiny. „Uděláme všechno, abychom to ve Skotsku zvládli,“ hodnotil kouč čtvrteční duel.

Byla to vydřená výhra?

„Určitě, možná jsme si to mohli ulehčit, pokud bychom se chovali efektivněji v šancích, které jsme si vytvářeli hlavně cirka 35 minut v prvním poločase. Hráli jsme dobrý fotbal, ale bohužel neproměňovali naše možnosti. Jejich gólman něco chytil, jednou nám to vyrazili na čáře, byly tam i zblokované střely. Měli jsme pouze asi pětiminutový výpadek v závěru prvního poločasu. Mužstvu skládám kompliment, do poslední chvíle šlo za výhrou.“

Čekali jste od Hearts takto vyloženě defenzivní taktiku?

„Tušili jsme, že s něčím podobným přijdou. Ne vždycky staví do zápasu tři stopery, proti nám posílili tenhle post a k tomu vystužili střed pole. Už podle zápisu jsme čekali, že to bude z jejich strany o práci v bloku, čekání na proitútoky, případně na nějakou standardku, v čemž jsou silní. Tohle jsme eliminovali, až na ten pětiminutový výpadek. Dobývali jsme, zkoušeli jsme pak do hry dostat i trošku jinou typologii hráčů. Vašulínovi docházely síly, vsadili jsme na to, že se do soupeře můžeme dostat jinak. Na hřiště šli rychlíci Vydra a Bello, měli za úkol nabíhat za obranu. Měli jsme tam nějaké náznaky, ale k úspěšné realizaci to nevedlo. Dostali jsme se tam až možná z poslední akce. Po výborném centru Cadua to zavřel Jhon Mosquera. Do odvety se nám půjde daleko lépe, než při remíze 0:0. Teď vedeme, jsme v poločase, uděláme všechno, abychom to ve Skotsku zvládli.“

Ovlivnilo zápas časté zdržování skotského týmu?

„Je to pravda, soupeř hru brzdil. Každou standardku, kterou měli, natahovali, co se dalo, Jde o součást taktiky, je to pak na rozhodčím, jak to popožene. Nastavil šest minut, možná mohl i víc.“

Branka v závěru byla odměna za vaši trpělivost a snahu o gól až do konce? „Jeden z pokynů v poločase byl - buďme trpěliví, hlavně nepanikařit. V závěru poločasu jsme ztráceli trpělivost, byli zbytečně nervózní. Říkali jsme také, že dáme gól třeba v 80. minutě. Pak ještě bude čas dát třeba ještě druhý. Hlavní bylo nebláznit, udělat nátlak a držet převahu. Soupeř bránil zuby nehty. Trpělivost nám nakonec nepřinesla růže, ale jednu branku. Každopádně soupeř má dobré, nepříjemné mužstvo, umí odvézt poctivé fotbalové řemeslo.“

Jak je důležité mít v týmu Jhona Mosqueru, který výrazně přispěl ke gólu?„Je smířený se svou rolí, kdykoliv je ochotný mužstvu maximálně pomoc. Jeho prostorem je levá strana, dal i víc gólů za své kariéry. Tohle byl nakonec připsaný jako vlastní, ale on tam udělal rozhodující tlak. Jeho přínos pro tým je stále velmi cenný a účinný.“

A co Pavel Šulc?

„Dnes byl skvělý, první poločas famózní, dominantní hráč. Na hřišti číslo jedna, to přímo bije do očí. Podal vynikající výkon, pochvala. Měl dobré věci i ve druhé půli. Je to skvělý hráč, co pomůže dozadu a je účinný dopředu. Někdy ani není poznat, co hraje za post, někdo se v něm třeba nemůže orientovat. Chvíli je nahoře, chvíli dole, běžecky fantastický, balon ho poslouchá. S Robinem (Hranáčem) jsou to pilíře mužstva. Samozřejmě jsou zajímaví skoro pro každý tým, co víc k nim říct. Určitě jsou lídři mužstva.“