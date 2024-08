Plzeň - Hearts 1:0. Ďábel Mosquera zařídil úlevu. Viktoria urvala výhru

Bušili do soupeře, tvořili si šance, jenže dlouho nic. Až drama na hřišti rozsekl Jhon Mosquera s pomocí zadáků Hearts! Viktoria Plzeň v prvním duelu play off o Evropskou ligu zdolala skotského soupeře 1:0, když udeřila v šestiminutovém nastavení. Gól byl nesmírně důležitý. Viktoria touží po jarním čtvrtfinále v Konferenční lize udělat další krok vpřed, zahrát si skupinu Evropské ligy. Odveta bude v Edinburghu složitá, s vytvořeným náskokem ale hratelná.

Hlavně první půle splňovala z hlediska Plzně evropské parametry. Viktoria si vytvořila tlak i gólové momenty, jenže nic z toho. Hearts se téměř probránili a prozdržovali k vytoužené bezgólové remíze, jenže Viktoria se nevzdala.

V nastavení rozhodla střídající křídla. Cadu z pravé strany prudce nacentroval, na zadní tyč si výborně naběhl Jhon Mosquera a s pomocí obránce Oyegokeho dorval míč do sítě. Stadion explodoval a domácí slavili hubené, ale nesmírně důležité vítězství.

„Na konci to byla úleva,“ přiznal plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Jet do Skotska bez náskoku by nebylo optimální. I takhle to bude složité, čeká nás tam peklo, víme o tom. Doma mají daleko větší sílu. Přijeli pro bod, tomu podřídili taktiku. Kousali pořád, brejkovali, my jsme je dobývali celý zápas. Nakonec se na nás štěstí usmálo a myslím, že zaslouženě,“ hodnotil spokojený kouč.

První poločas jen podle domácích not, Plzeň držela houževnatého soupeře pod zámkem. Pavel Šulc s Erikem Jirkou dělali svou rychlostí skotské obraně velké problémy, dobře napadali, neustále presovali a vyhrávali spousty důležitých balonů. Jenže ta koncovka…

Nedopadly dvě slibné hlavičky Milana Havla – první výtečným reflexem zneškodnil čtyřicátník v brance Craig Gordon, druhá po centru Erika Jirky skončila těsně vedle. Obránce Jorge Grant navíc vykopl z brány jasný Šulcův gól, další minimálně dvě nebezpečné střely hostující defenziva zablokovala – nebezpečné byly akce zakončené Jirkou a Danielem Vašulínem.

„Oni zalezli do pětky vzadu a mně se tam naskytly dvě příležitosti. Minimálně z jedné gól být měl,“ uznal po utkání v rozhovoru pro Českou televizi Milan Havel. „Bylo vidět, že si přijeli pro bod, tahali čas. Bylo to nepříjemné na hlavu. Měli jsme v prvním poločase proměnit něco ze tří, čtyř tutovek. Buďme rádi, že to padlo v 96 minutě. Taková vítězství jsou přece krásná,“ radoval se.

Plzni nebylo dlouho přáno, než z jedné z posledních akcí zápasu udeřil Mosquera. Sice náhradník, ale stále velmi důležitý hráč s gólovým instinktem. „On zná svou roli, kdykoliv je schopný týmu pomoct. Takových gólů zařídil v kariéře několik,“ vypíchl Koubek.

Viktoria slaví velmi důležité vítězství, navíc opět odehrála těžký pohárový mač s nulou vzadu. „Je tady kouzelná půda a předkola se nám v Plzni daří. Ale buďme pokorní, dneska jsme nepodali optimální výkon. Cenné je, že jsme asi desátý zápas nedostali doma gól,“ ocenil západočeský kouč.

Plzeň se výrazně se klepala jen před přestávkou – Marián Tvrdoň skvěle zneškodnil dvě nebezpečná zakončení kapitána Shanklanda, posbíral řadu nepříjemným vysokých balonů. Hearts si ale ve druhé půli nevytvořili už vůbec nic. Spíš polehávali na hřišti a zdržovali, maximálně hru kouskovali.

„Nejsem toho zastánce, ale i takhle se hraje o Evropu. Oni přijeli do Plzně s jasným plánem. Bránit a odvézt do odvety co nejlepší výsledek. My ale do Skotska nepojedeme zdržovat nebo simulovat, naopak zase chceme vstřelit gól. Nejsme tým, co by něco bránil,“ naznačil gólman Marián Tvrdoň. V současné chvíli patří k plzeňským pilířům – v sezoně inkasoval zatím jen jednou v Košicích proti Kryvbasu. „Cítím se ve formě, ale tohle je práce celého týmu,“ vyzdvihl své parťáky v poli.