Expert nabízí recept na Frankfurt: V obraně jsou díry. Nevědí, co mají hrát

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Večer čeká plzeňské fotbalisty pořádná šichta. Vstupní zápas do hlavní fáze Evropské ligy proti rozjetému Eintrachtu Frankfurt (21.00) bude extrémně náročný. Viktoria jde do zápasu se silným bundesligovým týmem, ale logicky neskládá zbraně dopředu. Co může na favorita platit? „Je potřeba být aktivní, týmový,“ nastiňuje v rozhovoru pro iSport.cz expert na německý fotbal a trenér Petr Ruman.

Na co si musí dát Plzeň proti Frankfurtu pozor?

„Jednoznačně musí být připravená na skvělou atmosféru ve Frankfurtu na stadionu. V nadsázce jde o 55 tisíc fanatických fanoušků, hlavně tvrdé jádro za bránou je skvělé. Podporují své mužstvo až do krve, hlavně ve chvíli, kdy se jim daří.“

Co čeká za soupeře na hřišti?

„Hlavně individuální kvalita hráčů Frankfurtu. V mých očích je ale na úkor týmového výkonu. Nemám z nich pocit, že by hráli jako tým, je to u nich hodně o tom, že mají hlavně v ofenzivě hráče, kteří dokážou rozhodovat zápasy, zatím se jim to daří. Ale hlavně mezi stopery a krajními obránci jsou zranitelní, součinnost řad není taková, jako by měla být. Hrají to hodně na to, že mají kvalitu, ale v obraně jsou díry.“

Takže se nebát a hrát aktivně?

„Určitě. Je potřeba být aktivní, týmový, vzájemně se zajišťovat. Eintracht má v ofenzivě hráče, co jsou schopní obejít protivníka jeden na jednoho když to řeknu s rukou v pr…. a ještě na jedné noze (úsměv). V tomhle mají opravdu kvalitu. Ale hlavně do obrany jsou zranitelní, dá se k nim dostat do šestnáctky