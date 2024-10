Slavia - Ajax 1:1. Pražané ve druhém utkání EL berou bod, spasil je Chorý

Fotbalisté Slavie ve 2. kole ligové fáze Evropské ligy doma v Edenu remizovali s Ajaxem 1:1. Hosté šli do vedení už v 18. minutě, když Ondřej Zmrzlý chyboval ve vápně a následnou penaltu proměnil Branco van den Boomen. Sešívaní se od startu druhého poločasu tlačili za vyrovnáním, a to vyšlo po povedené souhře dvou střídajících hráčů, když Matěj Jurásek v 67. minutě nacentroval do vápna na Tomáše Chorého, a ten se hlavou prosadil. Ajax šel o osm minut později po druhé žluté kartě Youriho Baase do deseti, slávisté už ale výhodu nedokázali využít.