Trpišovský před Ajaxem: Čekám duel dvou stylů. Vzpomínal na rok 2007

Před sedmnácti lety Jindřich Trpišovský seděl u televize a vychutnával si vítězství nad Ajaxem. Parta tehdejšího trenéra Karla Jarolíma se přes giganta dostala do Ligy mistrů. „Každý den vidím Standu Vlčka, ten mi tehdejší zápasy připomíná,“ usmál se slávistický trenér na předzápasové tiskové konferenci. Současný vedoucí mužstva tehdy nezapomenutelně dvakrát skóroval. Zítra se Slavia s Ajaxem střetně znovu, v ligové fázi Evropské ligy. „Když nebudou na balonu, bude to dobrá strategie do zápasu,“ říká kouč.

Před každým zápasem v Evropě z pověrčivosti prozrazujete jedno jméno ze sestavy. Kdo tedy bude hrát?

„Vzhledem k úžasné bilanci proti Ajaxu bude v sestavě Ondra Lingr.“

A dál? Dozná sestava hodně změn? I s ohledem na nedělní derby se Spartou?

„Některé změny budou. Tím, že hrajeme čtvrtek - neděle, k rotaci dojde. Pro některé hráče je program náročný. Třeba u Zafeirise jsme zvažovali základ už na Bohemians. Byl lehce nemocný, nakonec jsme se domluvili, že bude hrát. Ale není to jen o programu, ale také o tom, že chceme mít v zátěži i další kluky. Někteří vypadají dobře na tréninku, chceme jim dát šanci. Prostě půjde o souběh více věcí. Ale nečekejte nic zběsilého.“

Co o Slavii vypovídá, že si proti Ajaxu dovolíte rotaci?

„Že máme hodně hráčů v dobré formě. V poslední době jsme některé zápasy vyhráli, hráli jsme dobře, ale je mi líto, že někteří kluci se na hřiště nedostali. V tréninku přitom pracují poctivě, pomáhají ostatním ze základní sestavy připravit se na zápas. Chceme mít rozehrané i další hráče, obzvlášť s ohledem na následující repre pauzu. Nyní jsme měli období, kdy jsme mezi zápasy měli tři prázdné dny, proto k rotaci nebyl důvod. K našemu fotbalu ale potřebujeme mít fyzično na nejvyšší úrovni. Na některých postech je složité to zopakovat v rytmu čtvrtek - neděle. Nicméně v žádném případě nebereme Ajax na lehkou váhu, je to pro nás svátek. Neuděláme žádné rozhodnutí, abychom s ohledem na derby neměli na některých postech kvalitu. Zápas s Ajaxem navíc bude typologicky jiný, má nějaké rozestavení, jiný způsob hry, i to budeme zohledňovat.“

Vzpomínáte na rok 2007, kdy se Slavia přes Ajax dostala do Ligy mistrů

„Každý den vidím Standu Vlčka, ten mi tehdejší zápasy připomíná. Díky němu vzpomínám často. Bylo to úžasné, sledoval jsem utkání v televizi. V naší republice na to koukal každý, kdo má rád fotbal. Nejvíc si vybavuji fantastického gólmana Vaniaka, pak taky Standu, který v důležité chvíli přetlačil Jaapa Stama. Šlo o neuvěřitelný úspěch, Slavia přešla přes giganta klubového fotbalu. Ajax je jednoduše fenomén. Pohyboval se na určitých vlnách, i proto, že nejlepší hráči odcházeli do kvalitnějších soutěží. Měl jsem rád třeba Jariho Litmanena.“

Šestkrát v řadě jste vyhráli, obdrželi jen jeden gól. Musíte krotit dobrou náladu?

„Myslím si, že ne. Tým je vyzrálý, od prvního kola fungujeme furt stejně, pracujeme furt stejně. Kluci jsou chytří. Vědí, co nás čeká za soupeře, že nám nedá nic zadarmo. Co pozoruji trochu víc, je sebevědomí hráčů. Dovedeme si poradit v těžkých situacích. To je dobře, to je to, co chceme.“

Platí to i pro Davida Zimu?

„Stoprocentně. Neuvěřitelně nahradil Igoha (Ogbua). Když se nám zranil, mluvil jsem o tom, že je to velká ztráta, že přicházíme o X faktor. To, jak Zimič zastoupil Igoha, je prostě skvělé. Nebylo to pro něj nic jednoduchého, hrával často na kraji stoperské trojice, ve středu dlouho nehrál, nicméně Davidův příběh jen podtrhuje, že máme víc hráčů se sportovní formou. On měl trochu smůlu na jarní zápas s Olomoucí, každý si tu chybu vybaví. Když přišel, bavili jsme se, že je nevyhraný, ale on byl do defenzivy spolehlivý. Kluci jistě potvrdí, jak těžko se proti němu hraje na tréninku. Na Davidovi je vidět aktuální pohoda týmu, hráči mu věří, rychle zapadl do sestavy. Zítra ho čeká další prověrka, všichni tři hráči Ajaxu z ofenzivního trojúhelníku jsou výteční.“

Ajax neprohrál šest zápasů v řadě, jaké očekáváte utkání?

„Očekávám evropský zápas. Moc se těším na zajímavé setkání dvou stylů, rozličných struktur. Narazí na sebe dva týmy s odlišnou typologií. Je šance na hodně zajímavý zápas. Ajax má skvělá křídla, útočníka, obě osmičky, které hrají hodně náběhově. Na druhou stranu se jim otevírají okénka dozadu. Je to jiný Ajax než v minulé sezoně. Změnili postavení v základní rozehrávce, jdou na velké riziko, stoper Šutalo chytil skvělou formu. Alfou a omegou utkání bude dostat je pod tlak. Bude to stát hodně sil a chytrosti. Když nebudou na balonu, bude to dobrá strategie do zápasu.“