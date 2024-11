Nový Salah: postrach pro Slavii. Čísla jak evropská špička, zájem gigantů

Na první dobrou nemá Eintracht Frankfurt ve svém týmu plejádu hvězd. Ano, fanoušci si zřejmě vzpomenou na Maria Götzeho, střelce vítězného gólu finále mistrovství světa 2014, ale Němcovi už je dvaatřicet. Všichni a především obránci Slavie by se ale měli zaměřit na jedno jméno – Omar Marmúš. Kdo je pětadvacetiletý křídelník, kterému v Evropě mohou v produktivitě konkurovat jen Lewandowski a Kane?

Je to laciné přirovnání, ale v Marmúšovi opravdu vidí Egypťané „nového Salaha“. Hraje z křídla, je nesmírně produktivní a do velké formy se rozehrál až ve čtyřiadvaceti letech, podobně jako jeho dvaatřicetiletý spoluhráč z národního týmu. V současnosti se dá říct, že severoafrická země nemá kromě liverpoolské ikony takovou hvězdu.

Přišpendlit produktivního ofenzivního hráče jen na křídlo by ale bylo zavádějící. V probíhající sezoně už Marmúš vystřídal pět pozic, zvládne hrát zprava, zleva či přímo na hrotu. Záleží, jak se kouč Dino Toppmöller rozhodne ho zrovna využít s další ofenzivní zbraní, bývalým střelcem PSG Hugem Ekitkém. „Oba jsou pro Frankfurt rozdíloví, připravujeme se na ně,“ upozornil slávistický asistent trenéra Milan Kerbr.

Vzestup rodáka z Káhiry přišel z čistého nebe. Do Německa zamířil z Afriky už jako osmnáctiletý, ale dlouho se mu nepodařilo využít svého bezesporu velkého talentu, a to ani ve Wolfsburgu, ani ve Stuttgartu. Když během léta 2023 podepisoval zadarmo ve Frankfurtu, web Transfermarkt odhadoval jeho cenu na 8 milionů eur. Během dvou let skokově vystřelila na více než čtyřnásobek.