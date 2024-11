Frankfurt - Slavia 1:0. Srdnatý výkon, ale opět prohra. Rozhodl krásný gól

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Zkrátka to nejde. Slavia zažila do jisté míry zápas velice podobný Bilbau. Opět v Evropské lize vytáhla na soupeře silný herní plán, byla na míči, ale i tak odjíždí z Frankfurtu bez bodu. Zatímco ve Španělsku ale šance pálili, nyní dlouho držel akcie Pražanů brankář Antonín Kinský. Jeden moment magie z kopačky Omara Marmúše ale znamená mrzutou prohru 0:1.

Rozhodně by to nebyl špatný bod. V této sezoně ho z Deutsche Bank Parku vydolovaly jen Bayern Mnichov a Viktoria Plzeň po divokých remízách 3:3. Skoro hodinu to vypadalo, že Slavia jako první mančaft v této sezoně donutí třetí tým bundesligy doma vyjít střelecky naprázdno.

Ani dobrý herní plán a ani elitní výkon brankáře vám ale nestačí, když hrajete proti géniovi. A toho Eintracht Frankfurt ve svých řadách má v podobě Omara Marmúše. Egyptský štírek přezdívaný v domovině Nový Salah trápil Trpišovského partu od začátku utkání. Lehké náznaky tělem, skvělé první tři kroky, dobrá střela. Pardon, excelentní střela.

Když se v 53. minutě postavil k trestnému kopu, celý stadion zatajil dech, jen aby následně propukl v burácivý jásot. Marmúš nemohl přímák trefit lépe, balon se zakroutil přesně do míst, kde se břevno spojuje s tyčí a pak zapadl za bezmocného Antonína Kinského.

„Na to se nedá připravit. Možná postavit do brány dva brankáře. Nádherný gól, nechytatelný. Standardka zápas nalomila,“ pravil Jindřich Trpišovský.

Do té doby byl totiž od „sešívaných“ k vidění jejich standardní evropský výkon. Na hřišti favorita hrála Slavia s odvahou, byla často na balonu. V Německu zvolila svou už klasicky riskantní hru jeden na jednoho po celém hřišti, což v překladu znamená, že i jeden prohraný souboj může znamenat nálet na bránu Kinského.

Té chyby se dopustil navrátilec do sestavy Igoh Ogbu, při autu zaspal i Simion Michez. Ale právě mladý gólman dokázal slabší chvilky všech kolegů famózním výkonem pokrýt. Slavia ale byla stále ve hře.

„Věděli jsme, že to bude těžké, velice dobrý výkon. Upřímně, jsem ze Slavie nadšený,“ podělil se o své poločasové dojmy jeden ze zaměstnanců bundesligového celku, který v klubu koordinuje výběry do devatenácti let.

Kolem brány soupeře ale byli Pražané příliš dlouho pramálo nebezpeční a dá se tak říct, že jediný elitní výkon předvedl právě brankář Kinský. První šanci zpoza vápna z kopačky domácí hvězdy Marmúše ještě pokryl relativně v klidu, když ale na bránu v 34. minutě z úhlu sám pelášil Nnamdi Collins musel mladík vytáhnout zákrok světové extratřídy.

Do toho famózně rozehrával nohama a rozhodně na sebe upoutal v Evropě ještě větší pozornost, než která se mu ze zajímavých adres už nyní dostává. „Skvělý výkon, patřil k jeho nejlepším ve Slavii. Když si uvědomíme, s kým hrajeme, jsou výkony o to cennější. V Evropě je to těžší na rychlé rozhodování se v určitých momentech. Při troše štěstí mohl mít dvě nuly z venkovních zápasů, ale jsou z toho dvě prohry,“ mrzelo venkovního trenéra.

Brankářský výkon je podruhé za sebou jedním z hlavních témat evropského zápasu Slavie. Zatímco v Bilbau ale mohla žehrat na skvělý výkon domácího gólmana, tentokrát byla v záři reflektorů „sešívaná“ jednička.

Na druhé straně se Kevin Trapp veskrze nudil a první opravdová příležitost ho zastihla až po osmdesáti minutách. Pak ale fantasticky zachránil domácím bod, když na první tyči vystřelil nohu proti Matěji Juráskovi. Velká škoda.

Slavia se tak podruhé v řadě může chlácholit solidním výkonem, ale opět odjíždí s prázdnou.

„Výkony jsou hezké, hrajeme vyrovnané zápasy s velkými týmy, ale nedáme góly ani z nejvyloženějších šancí. V boxu se rozhoduje. Jedna věc je se tam dostat, tou druhou je dát gól. V lize proměňujeme, v Evropě zakončujeme zbrkle. Chybí nám tlak ve vápně a pomoc standardní situací,“ hodnotil Trpišovský.

Čtyři zápasy, čtyři body, ale na druhou stranu tři domácí utkání před Slavií. Aby se vršovický celek nemusel o postup do jarní části strachovat, měl by zabrat i výsledkově. „Musíme v každém utkání bodovat, ale hlavně ukázat víc umu,“ uzavřel trenér.