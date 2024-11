Kinský: Pozitivně to brát nebudeme. Tlak si vytvoříme, ale nic nevytěžíme

Soupeře jste mačkali stejně jako Basky, ale zase jste prohráli. Co k tomu říct?

„Díky za připomenutí… Samozřejmě jsme zklamaní. Je to druhý zápas v řadě, kdy jsme podali kvalitní výkon proti evropskému soupeři, ale zase nás to neodměnilo. Do příště se musíme zlepšit a nějakou branku vstřelit. Máme dobré vstupy do utkání, vytvoříme si tlak, ale je škoda, že z něj nic nevytěžíme. Kdybychom se dostali do vedení, soupeř by musel hrát dopředu. Pak se může stát, že Marmúš vám pošle do brány takový trestňák, ale bylo by to jen 1:1. Těžký…“

Co je horší? Dostat gól po teči jako v Bilbau, nebo po fantasticky kopnutém trestném kopu, který se dá jen s úžasem sledovat.

„Je to jedno. Nekoukám na to, jak jsem dostal gól. Prostě vyndám míč z brány a jede se dál. Na hodnocení je čas až po konci utkání.“

Dokážete ocenit, jak to Marmúš trefil?

„Jo, ale až s odstupem času. V tu chvíli mě to štve. On to skvěle trefil, má kvalitu. Proto hraje tam, kde hraje.“

Zachytal jste si možná nejvíc v ročníku, že?

„Pravdou je, že v lize soupeře do šancí moc nepouštíme, Frankfurt chodil dobře do brejků, využíval našich menších zaváhání. Od toho tam jsem, abych nějakou šanci chytil a ne jen rozehrával nohama. Dneska to přišlo, nějaké situace jsem vyřešil. Ale radši bych byl, kdyby na mě nešlo nic, a získali jsme aspoň bod.“

Po zápase za vámi přišel Kevin Trapp, gólman soupeře. Co jste si povídali?

„Jen jsme si vzájemně pogratulovali. Sledoval jsem ho v dresu Paris St. Germaine, když mi bylo deset, jedenáct let. Je hezký, že o deset let později chytáme proti sobě. Je to pro mě krásný zážitek a zpětná vazba, že se práce vyplácí.“

Vyměnili jste si dresy?

„Ne, já na to moc nejsem. Spíš bych chtěl být někdy v jeho pozici. Je to velký hráč, velký člověk. Sledoval jsem ho na Instagramu, dával příspěvky z posilovny, dělal dřepy. Tehdy jsem si říkal, že je to asi důležitý a začal to dělat taky. (směje se) Kevin je pro mě inspirací a motivací. Má za sebou patnáct let skvělé kariéry. Jo, chtěl bych být ještě lepší.“

Vyřešil jste dvě těžké střely reflexivním zákrokem rukou. Je to vaše specialita?

„Ne, vidím, že je brejk, hráč je v rychlosti, tak se musíte co nejvíce ke střelci přiblížit a zabrat, co největší prostor. Dvakrát mě to trefilo. Asi to bylo správné řešení situace.“

Čtyři zápasy v Evropě, čtyři body. Budete k sobě kritičtí?

„Herní projev je dobrý, to je důležité, ale spokojení nejsme. Pozitivně to brát nebudeme. My si nejdeme tyto zápasy užít, ale udělat body. Teď nás čekají tři ze čtyř zápasů doma. Věřím, že si s tím poradíme lépe.“