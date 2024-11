Plzeň s Kyjevem: Šance pro mladíky! Proč Panoš se Slončíkem nehrají víc

Prince Adu čeká na pracovní víza v Ghaně, čímž se otvírá šance pro další plzeňské ofenzivní hráče. Tom Slončík nastoupil v neděli za třetiligové béčko proti Písku, gólem přispěl k výhře 3:0. V posledním zápase roku západočeské rezervy figuroval v základu i další mladý talent Jiří Panoš, který v listopadu oslavil 17. narozeniny.

Oba byli na place znát – první se zapsal do střeleckých statistik, druhý chtěl celý zápas hodně hrát, klasicky se držel na balonu. „Hráli jsme v sobotu, bylo ideální, abychom jim na neděli naložili herní praxi, kterou samozřejmě potřebují mladí i ti starší hráči. Musí se tím prokousat. Cítím, že se to otáčí pro mě, proč je nestavím víc. Ale koho by napadlo, že Panoš odehraje části zápasů v Evropské lize a bude naskakovat i v lize,“ zdůraznil den před utkáním plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Nadějní ofenzivní hráči mají v nohách také zápasy za reprezentaci – Slončík vstřelil vítěznou branku za dvacítku proti Švýcarsku (1:0), odehrál 75 minut při remíze proti Portugalsku (1:1). Panoš zasáhl do všech tří přípravných duelů devatenáctky proti Rumunsku (3:0, odehrál 31 minut), Polsku (3:1, 58 minut) a Portugalsku (0:2, 45 minut).

„Tom Slončík měl před měsícem těžkou zdravotní lapálii, dobíral antibiotika. Teď nabírá sílu a je pomalu zpátky. Na podzim proběhly tři reprezentační srazy, kde oba hráli, takže jsou zapřažení, k tomu sbírají minuty v áčku. To vakuum, kdy nehrají za áčko, je možná trošku delší, ale vyplývá to ze situace. Žádný trenér na světě, kdy hrajeme o špici tabulky a o evropské poháry, neudělá změnu proto, aby riskoval oslabení týmu ve chvíli, kdy hrajete na obou frontách hodně vysoko. Musí čekat, až k tomu přijde dobrá situace,“ dodal Koubek.

V kádru prvního týmu Viktorie čekají prakticky celý podzim na větší vytížení, starty sbírají spíš v roli střídajících hráčů. Slončík zasáhl do sedmi ligových zápasů, dal dvě branky, v Evropské lize naskočil třikrát a odehrál zápas MOL Cupu v Ústí. Panoš nasbíral v lize šest startů, z toho jen v Budějovicích odehrál celý poločas. Na evropské scéně šel do akce třikrát, debutoval nádherným gólem v kvalifikaci proti Kryvbasu, kde nastoupil v základu.

Vzhledem k absenci Adua a dlouhodobým zraněním Christophea Kabonga a Rafia Durosinmiho nemá plzeňský kouč do ofenzivy mnoho alternativ. Z dvojice hroťáků Matěj Vydra, Daniel Vašulín nastoupí v základu spíš jenom jeden, aby rozložili síly směrem k nedělnímu důležitému zápasu s Jabloncem. Další možností je rychlostně vybavený Erik Jirka, jenž má z těžkých zápasů bohaté zkušenosti, což může při volbě sestavy hrát v jeho prospěch. Do Německa odletěla i letní posila Ricardinho, s ním ale v Plzni vzhledem k jeho nevýrazným výkonům už příliš nepočítají.

Viktoria půjde do utkání, které může výrazně napovědět o jejím postupu do play off, v roli favorita. „Vidím to tak padesát na padesát. Je to velice dobré mužstvo, to, že v Evropské lize dosud nemělo dobré výsledky, souvisí s tím, že mělo velice těžký los. Když pak měli vyhrát s Ferencvárosem, vyloučili jim v patnácté minutě hráče (Kyjev padl 0:4). Všechno šlo proti nim, ale my se nesmíme nechat ničím ovlivnit. Dynamo Kyjev je evropské značka a vždycky bude, má svou kvalitu,“ vypíchl Koubek.