Plzeň vyrazila do Hamburku. Náhrada za Adua? Odletěl kritizovaný Brazilec

Na čtvrteční utkání Evropské ligy proti Dynamu Kyjev (18.45), které sehraje v Hamburku, odletěla Plzeň ve středu dopoledne bez Prince Adua. Místo ghanského forvarda, který čeká na udělení pracovního povolení, se do kádru prvního týmu po delší době vešel brazilský útočník Ricardinho.

Plzeň řeší ztrátu gólového forvarda, který týmu od letního příchodu z Kryvbasu výrazně pomáhal, nastřílel už šest gólů a přidal dvě asistence. V současné chvíli ale musí Prince Adu čekat v Accře, hlavním městě Ghany, na udělení dlouhodobého pracovního povolení.

„Není k dispozici, uvidíme, zda bude na další zápas. Je to pro nás ztráta, ale zvládli jsme to i bez něj. Kluci ho dokáží nahradit,“ řekl ve středu dopoledne před odletem do Hamburku Marek Bakoš, plzeňský asistent trenéra. „Klapala nám spolupráce, ale není tady, musíme hrát zase bez něj,“ dodal záložník Pavel Šulc.

Nedostatek ofenzivní síly vyřešila Plzeň tím, že do nominace na čtvrteční duel s Dynamem Kyjev trenéři zařadili útočníka Ricardinha. Brazilský forvard přišel v létě z bulharského Levski Sofia, stát měl okolo milionu eur (přibližně 25 milionů korun). Narozdíl od Adua se ale dosud na západě Čech vůbec neprosadil.

Od Ricardinha se očekávalo, že svými góly pomůže nahradit Tomáše Chorého, který odešel do Slavie. V Bulharsku se v 56 zápasech trefil dvacetkrát, v Plzni ale zatím na statistiky nenavázal a za své nevýrazné výkony čelil kritice.

Od léta nasbíral za áčko pouze pět startů, branku nedal. Stále častěji se dostával mimo zápasovou nominaci a nastupoval spíš ve třetiligovém béčku, kde skóroval třikrát.

Na výjezd do Hamburku se ale vzhledem k personální nouzi v útoku vrátil do týmu, minimálně na lavičku usedne poprvé od pohárového zápasu v Ústí nad Labem (30. října, 4:3).

Kromě Adua a dlouhodových marodů (Sýkora, Durosinmi, Kabongo) není k dispozici ani Matěj Valenta, znovu totiž laboruje s operovaným kolenem. Schází také stoper Cory Séne, který není na soupisce pro evropské poháry.

Naopak s týmem už je Lukáš Hejda, který se zranil v Ústí a musel předčasně střídat. „Po zdravotní stránce jsme na tom relativně dobře, kluci jsou k dispozici,“ pochvaloval si Bakoš. „Chceme zvítězit a mít co nejvíc bodů,“ vytyčil jasný cíl do utkání proti aktuálně poslednímu celku tabulky Evropské ligy.

Kyjev všechny čtyři zápasy prohrál a nevstřelil ani branku, skóre má 0:10. „Jsou poslední, ale měli těžké soupeře, na to nemůžeme moc koukat. Chceme zkusit zvítězit a zajistit si pravděpodobný postup do play off,“ dodal reprezentant Šulc.