Plzeňská jízda v Evropě pod Koubkem: Přináší stamiliony, atakuje Bílkovu LM

Na debut v podzimní Evropě čekal až do svých 72. narozenin. Přesto si Miroslav Koubek na mezinárodní scéně počíná s Plzní jako vychytralý mazák – od loňského léta s týmem včetně předkol nezažil porážku na mezinárodní scéně v základní hrací, sérii natáhl na 25 zápasů. Mimořádný počin přináší klubu sportovní prestiž i vysoké příjmy – v posledních dvou evropských ročnících už Viktoria vydělala téměř 400 milionů korun a zdaleka nejde o konečnou částku.

Ne všechno se v Plzni pod Miroslavem Koubkem v posledním roce a půl povedlo, ale úspěšná evropská linka je nezpochybnitelná. Viktoria v mezinárodní konkurenci uhrává skvělé výsledky, v aktuální sezoně má ze čtyř českých zástupců nejlépe rozjetý podzim.

Čtvrteční výhra 2:1 nad Dynamem Kyjev přináší mnoho plusových bodů. Plzeň v základní hrací době neprohrála už 25 zápasů, poslední ztráta je víc jak dva roky stará – pod Michalem Bílkem prohráli Západočeši 1. listopadu 2022 doma s Barcelonou 2:4 a rozloučili se bez zisku jediného bodu se skupinou Ligy mistrů.

Po nástupu Miroslava Koubka prošla Viktoria kvalifikací Konferenční ligy, kde už v úvodním 2. předkole hrozilo vyřazení – drama s kosovskou Dritou zlomila v odvetě až po proměněné penaltě Erikem Jirkou.

Od té chvíle si klub počíná pod zkušeným koučem nad veškerá očekávání. Skupinu Konferenční ligy projel se šesti výhrami, na jaře došel až do čtvrtfinále, kde v odvetě po prodloužení vypadl s Fiorentinou.

V aktuálním ročníku zvládl dvě předkola Evropské ligy (Kryvbas, Hearts) a s bilancí dvou výher a tří remíz kráčí k postupu z hlavní fáze do jarního play off. Až na ztrátu ve Florencii uhrála Plzeň bez porážky všechny zápasy, co odehrála po Koubkově nástupu v létě 2022.