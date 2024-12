Kouč United pod palbou: Chci vyhrát Premier League! O Plzni mluvil jednou

Tisková konference začala v Doosan Areně před osmou večer. Dorazil nový kouč United Rúben Amorim, spolu s ním nedávno uzdravený obránce Tyrell Malacia. Otázky podle očekávání mířily směrem k trenérovi. Tiskový mluvčí dával slovo anglickým reportérům, zástupci českých médií nedostali prostor ani v závěru konference, jak v podobných situacích bývá zvykem.

Angličtí reportéři dokážou být na oficiálních setkáních velmi ostří. Vůbec neřešili čtvrteční duel Evropské ligy s Plzní. Začalo se nedávným odchodem sportovního ředitele Dana Ashwortha, pak se řešily cíle mladého trenéra, který na lavičce United zatím odtrénoval pouze pět zápasů. V listopadu nahradil nizozemského kouče Erika ten Haga.

„V první řadě vnímám od prvního dne podporu od vedení a dalších lidí v klubu. Co se stalo, to je fotbal, děje se to hráčům i trenérům. Pokračujeme v práci, když vypadne jeden člověk, je to nepříjemné lidsky, ale nic se nemění. Důležité je, že máme jasnou vizi,“ zdůraznil Amorim na začátku.

Nebál se ani ostrých prohlášení – několikrát padla zmínka o tom, že jeho hlavním cílem na prestižní adrese má být výhra v Premier League, kterou slavný klub ovládl naposledy v poslední sezoně pod Alexem Fergusonem v sezoně 2012/13.

„Náš cíl je od začátku vyhrát Premier League. Když si to spočítáte a podíváte se na tabulku (United jsou po 15 kolech třináctí), může se zdát, že vyhrát Evropskou ligu je teď realističtější cíl. Manchester United je velký klub, měl by hrát Ligu mistrů. K tomu je důležité vyhrát i ligu,“ zmínil mladý portugalský kouč.

Další dotazy směřovaly směrem k lednovému přestupovému oknu. „Soustředíme se na zlepšování našich hráčů. Ve fotbale rozhodují detaily, malé střípky, co potřebujeme poskládat dohromady. Je důležité vědět, jaké hráče přesně chceme, abychom postavili silný tým. Jsme velký klub, pokud v něm nevyhráváte, odcházejí hráči i trenéři. Zatím neplánujeme velké změny, chceme pracovat s tím, co tady máme, než začneme utrácet za posily,“ vysvětlil Amorim.

Reportérům odpovídal výbornou angličtinou, snažil se pečlivě a jasně formulovat své myšlenky. Právě dobrá komunikace je u perspektivního trenéra, kterému se dařilo ve Sportingu, zmiňována jako jedna z nejlepších vlastností.

Až na úplný závěr padl dotaz na aktuální zápas, který United čeká ve čtvrtek v Plzni. „Chceme být silní, postoupit do play off, to je náš hlavní cíl. Nastoupíme proti týmu, který anglický fanoušek možná ani nezná. Ale zdůrazňuji, že Viktoria doma v aktuální sezoně neprohrála,“ vyjádřil se k západočeskému týmu.

Amorim ukázal, že soupeře má alespoň rámcově načteného. „Jsou velmi silní v soubojích, hodně běhají. Budeme to mít hodně složité v situacích jeden na jednoho. Plánujeme hodně držet míč, být velmi efektivní v přechodové fázi a zlepšit některé detaily v naší hře, třeba využít standardní situace. Potřebujeme nejenom vyhrát, ale hrát dobře. Čeká nás velmi těžký úkol,“ prohlásil, než společně s Malaciou a doprovodem z United opustili tiskovou místnost.