Koubek: Překonal jsem Fergusona. Adua jsme viděli běhat v Akkře

Prozraďte, co od zápasu očekáváte?

„Všichni v klubu především velký fotbalový svátek, velkou událost. Do Plzně nejezdí klub jako Manchester United tak často. Ze sportovního pohledu půjde pro nás o velice náročný test, hrajeme proti obrovské kvalitě. United jsou třináctí v lize, ale to neznamená vůbec nic. Viděli jsme jejich zápasy, je tam opravdu obrovská kvalita. Výsledkově nějaké zápasy mohli dotáhnout lépe, ale jejich mužstvo vůbec není ve špatném rozpoložení. Kdo si tohle myslí, je na velkém omylu. United jsou obrovští favorité.“

Jak jste se osobně připravoval na takového soupeře?

„Připravujeme tým s kolegy jako na každý jiný zápas, jde o obvyklou rutinu. Krok po kroku se dostáváte k rozhodnutí o strategii hry, herním plánu a organizaci. Tak jako se to děje na každého soupeře.“

United v aktuální sezoně Evropské ligy venku ještě nevyhráli - věříte si na solidní výsledek?

„Určitě nás nepodcení na základě toho, že jsme v Evropské lize ještě neprohráli. Tohle je jiná soutěž, než Premier League, kde se jim tolik nedaří. Nedá se to srovnávat, v ligové fázi Evropské ligy mají devět bodů jako my. Ve zbývajících třech zápasech potřebujeme minimálně jeden k postupu do jarní fáze, oni mají asi větší touhu se dostat do první osmičky (garantuje postup přímo) do osmifinále, tam možná naše síly teď nedosahují. Manchester chce určitě získat víc bodů, přijede sem ve stoprocentním úsilí a koncentrací to dokázat.“

A co pro tým znamená, že budou k dispozici útočník Prince Adu a stoper Svetozar Markovič?

„Je důležité mít Prince Adua v nominaci na utkání, tam se určitě dostane. Ještě uvidíme, v jaké roli se v zápase objeví, měsíc s námi nebyl (Adu čekal v Ghaně na přidělení dlouhodobých pracovních víz). V případě Markoviče je potěšitelné, že už je s námi. Prvotní obavy byly, že v Karviné utrpěl vážný úraz hlavy. To se nepotvrdilo, jsme za to rádi a šťastní.“

Jak vypadá Adu po návratu z Ghany?

„Měl individuální plán, sebou i GPS vestu, věděli jsme, v jakých ulicích v Akkrě běhá, kde se pohybuje. Ale měsíc nekopl do balonu. Po návratu jsem ho viděl teprve na kole, nyní bude prvně s námi na hřišti.“

Změnil něco u soupeře nový trenér Rubén Amorim?

„Všechno je v týmu jinak. Trenér Amorim změnil rozestavení, než v jakém hrál jeho předchůdce Erik ten Hag. Předtím měli hráči na hřišti také jiné úkoly. V každém zápase dochází k velké rotaci, momentálně u nich jde o proces hledání následné stabilizace. United jsou teď jiné mužstvo, než jaké byli pod Ten Hagem.“

Zbývají vašemu týmu na konci nabitého podzimu ještě síly?

„Když hrajete proti United, slovo únava nemůže existovat. Hlava pracuje jinak a tělo se na takový zápas zmobilizuje.“

Co pro vás osobně znamená značka United?

„Podívejte, mně je 73 let, já si pamatuju hráče ještě před Alexem Fergusonem. Znám jejich historii i jména. Osoba Alexe Fergusona je určitě inspirující. Když mně bylo 65, 66 let, říkal jsem si: ‚Zkus to dotáhnout jako Ferguson.‘ No vidíte, já ho překonal, skončil dřív, než já (Fergusonovi bylo 71 let). Ale to zlehčuju. United jsou pro mě světová značka na úrovni Realu. Vnímám z historie kopané nejvýš Real a Manchester United, třeba Bayern Mnichov je z mého pohledu až za nimi.“

Vezmete si do zápasu s Manchesterem něco z posledního úspěšného domácího vystoupení v Evropské lize, kdy jste porazili Sociedad?

„Musíme být kompaktní, organizovaní, týmoví a strašně běhat, bez toho se neobejdeme. Většina mužstvem Evropské lize je v hernosti a síle na míči o něco před námi. My tomu čelíme tím, co jsem vyjmenoval. To je naše přednost a také obecně přednost celého českého fotbalu Po herní stránce se proti vyspělejším individualitám tolik neprosadíme, ale je třeba se s tím popasovat našimi zbraněmi, které jsou pro soupeře nepříjemné. Pak se dá udělat výsledek. Soupeř bude víc na míči, když se přidá kvalita v přechodové fázi, vždycky je šance. Jenom tyto vlastnosti mohou postavit naši páku proti herně silnějším soupeřům.“