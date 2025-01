Na PAOK bez podzimních opor. Slavia řeší otazníky, jaká bude sestava?

Nudné ligové jaro? Vypadalo to tak. Slavia si klestila cestu podzimní částí Chance Ligy jako tank a do stromu narazila až v úplně posledním kole proti Teplicím. Osud ale roztočil v Edenu přes zimu solidní tornádo, které zamíchalo kartami do takové míry, že jistotu titulu lze opět zpochybňovat.

Odchod Antonína Kinského je pro Slavii fantastický po finanční stránce, ale z brankářské pozice náhle vypadla jistota. Má na to Jakub Markovič? Bude Jindřich Staněk už fit? Na to zatím realizační tým nezná odpovědi. Přidejme „epidemii“ virózy ve slávistickém kempu a uvidíme, že situace není optimální.

„Nechtěli jsme se moc potkávat na video rozboru a tak podobně. Dostali jsme do mailu a na whatsapp všechny materiály na přípravu a prostudovali si to individuálně,“ vyprávěl například o bizarní přípravě na generálku s Philadelphií stoper Mikuláš Konečný. Mluví se o návratu několika nemocných hráčů do tréninku, kondičně to ale není před přeletem ideální.

Zpráva, která může tornádo ve Slavii mocně uklidnit, přišla v pondělí ráno z pražské Vojenské nemocnice. „Sešívaní“ pár desítek hodin trnuli hrůzou, ale dostali sděleno: Lukáš Provod, klíčový hráč mančaftu, si neobnovil žádné vážné zranění kolena. Magnetická rezonance neodhalila nic, s čím by osmadvacetiletý záložník měl být mimo hru delší dobu. Jde o lehkou bolest šlachy, kterou si táhl z podzimu, čas od času si na ní stěžoval a na soustředění ve Španělsku ho začala trápit. A s Provodovou historií je lepší být opatrný, tudíž se levák raději od týmu odpojil.

Nejhorší scénář, že budou Slavii chybět na jaro dva nejdůležitější hráči, se tak naštěstí nevyplnil. Sedm bodů před hladovou Plzní by náhle nevypadalo jako