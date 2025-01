Plzeň si jde doma v EL pro výhru. Není to o Koubkovi, řekl trenér Plzně

Už ve čtvrtek vstupuje Plzeň do lednových dohrávek Ligové fáze Evropské ligy, startuje doma s Anderlechtem. Proti těžkému soupeři může za určité konstelace stačit domácím získat bod, aby postoupili do jarního play off. „Chceme body,“ zavelel před utkáním trenér Miroslav Koubek. Dotazy ohledně důvěry od Adolfa Šádka a pokračování na západě Čech v další sezoně utnul velmi rychle. „Tohle není o Koubkovi,“ zdůraznil.

Jaký je zdravotní stav týmu po návratu do Česka?

„Bojím se každého dne, že někdo z týmu přijde s tím, že má chřipku nebo virózu. Jsme zdravotně v pořádku, snad to do čtvrtka vydrží. V mužstvu je zatím předpoklad dobrého rozpoložení.“

Bral jste si v přípravě na utkání poznatky ze zápasu Slavie, která doma s Andrelechtem na podzim prohrála 1:2? V poslední době změnil soupeř rozestavení.

„Oni používají oba vzorce, střídají to. Je to pochopitelně jejich kuchyň. Vychází ze čtyřkové i trojkové obrany, to víme. V evropských zápasech Slavie jsou inspirativní věci, zrovna včera jsem koukal na jejich zápas v Bilbau (0:1). Dobře čelí kvalitním soupeřům, ale mezi námi a Slavií je rozdílná filozofie, pohled na způsob hry. Bereme si z jejich zápasů inspiraci, určité signály, ale věříme své cestě.“

Váháte nad nějakými otazníky v sestavě?

„Konkrétně se rozhoduji na jednom postě (Kopic x Cadu), jinak je to dané. Pokud se nic nestane, není to složité rozšifrovat. Máme stabilní obranu, záloha je složená z hráčů našeho národního mužstva. Máme problémy kolem Cheicka (Souarého), stále se potýká s drobným zraněním, ještě musíme počkat, zda bude použitelný.“

K postupu do play off vám může ze dvou zbývajících zápasů Ligové fáze stačit bod. Chcete rozhodnout doma?

„Máme těžký los. Po Anderlechtu jedeme do Bilbaa, to je vynikající mužstvo, špička španělské ligy, nebude to tam nic lehkého. Bod nám může, ale ani nemusí stačit, uvidíme, jak do sebe zapadnou další výsledky. Chceme zítra (ve čtvrtek) body, šanci nám zvyšuje domácí prostředí.“

Na Slavii byly s Anderlechtem problémy, belgický celek obvinil Tomáše Chorého z rasistických urážek na adresu dánského obránce Mathiase Jörgensena. Upozorňujete hráče, aby si dali v zápase na podobné věci pozor?

„Tohle je otázka disciplíny. Naše mužstvo s podobnými věcmi problémy nikdy nemělo. Ani si nedovedu představit, že by na reálném podkladě existovaly v našem týmu podobné věci. Toho se vůbec neobávám.“

Pomůže soupeři větší rozehranost?

„Oni prakticky neměli zimní přestávku, už v lednu odehráli tři mistrovské zápasy, loni nastoupili naposledy 27. prosince. Jedou teď anglické týdny. To není jednoduché, jejich mužstvo má těžký program. Může u nich nastat i určitá mentální únava. Jsou v herní praxi, my zase mentálně odpočatí, herní praxi jsme získávali na soustředění ve Španělsku. Rozehranost u nich je určitě větší, jsou v tempu. Ale nemusí to být jejich výhoda.“

Povedete zápas vzhledem k tomu, že může stačit k postupu bod, taktičtěji?

„Viděli jsme Boleslav, jak o postup v Konferenční lize přišla na podzim v poslední chvíli. Nebudeme sledovat ostatní výsledky, možná až poslední kolo. Chceme jít do zápasu vyhrát, i když za určité konstelace může oběma stačit bod i na nejlepší osmičku (mužstva, co postupují přímo do osmifinále). Ale takhle u nás v klubu nikdo nepřemýšlí.“

Potěšil vás Adolf Šádek, když vám v rozhovoru na soustředění v Benidormu vyjádřil podporu na pozici trenéra i do další sezony?

„Tuhle debatu chci utnout, teď máme před sebou zápas Plzeň – Anderlecht, není to o Koubkovi. Připravoval bych se na zápas stejně, i kdybych měl týden do konce smlouvy.“