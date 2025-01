Trpišovský před PAOKem: Nemoc se už nešíří, změny v sestavě. Co kapitán?

Jaký má vývoj viróza v týmu? Přibyli nějací nemocni?

„Všichni se připojili do tréninku v úterý, ale Ivan Schranz zase vypadl. Máme skupinu třinácti či čtrnácti hráčů, kteří nemocí naštěstí nebyli vůbec zasažení. Tu se nám daří držet zdravou a šíření nemoci se podařilo zastavit, za poslední tři dny nikdo nový nepřibyl. Skupina, ve které je Tomáš Chorý, Tomáš Holeš a další, už absolvovala trénink. Je to chřipkové onemocnění, má rychlý nástup a může rychle odejít. U každého to má jiný průběh, třeba Zafeiris byl mimo čtyři dny a pak hrál zápas. Jednu skupinu úplně izolujeme a ta zatím drží. Další kluci snad zvládnou trénink a ve čtvrtek budou na lavici, aby zápas případně dohráli.“

Znamená to oproti stavu, kdy by byli všichni zdraví, hodně změn v sestavě?

(směje se) „To bych potřeboval asi tužku a papír, takhle z hlavy úplně nevím. Určitě v sestavě původně byli hráči, kteří hrát nebudou. Myslím, že takoví budou čtyři. To dává prostor zajímavým hráčům, kterým jsme dali příležitost během podzimu, je to pro ně ideální šance. Mám radost, že se do akce dostane jedinec, o kterém si už dlouho myslíme, že na to má, zaslouží si to a potvrdil to v kempu. Jsem zvědav, jestli naznačí své možnosti pro Slavii i český fotbal.“

Máte jasno o kapitánovi? Jan Bořil, Lukáš Provod či Tomáš Holeš v základu nebudou...

„Jasno máme, ale nechci raději nic přivolávat, aby ještě neodpadl. Bude to jeden z lídrů, který má šanci se při absenci tradičních kapitánů ukázat. Na hřišti je extrovert, má s tím zkušenost.“

Aleš Mandous toho v minulém roce moc neodchytal. Jak je připraven?

„Je stoprocentně zdravý a na oba zápasy se celou dobu připravuje. Má toho za sebou v kariéře hodně, vše si oddřel, prošel si těžkou cestou. Je nepříjemné, když dlouho nehrajete, ale hráče kolem sebe zná. Před dvěma lety tady v Řecku odchytal dost možná svůj nejlepší zápas ve Slavii, proti Panathinaikosu. Věřím, že na něj naváže. Umí se uzavřít do sebe.“

Brankáři Slavie během soustředění v Marbelle • Foto Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC

Christos Zafeiris se vrací do své vlasti, jak vidíte jeho hráčský vývoj?

„Je to dva roky, co je ve Slavii. Tehdy jsme měli v Praze setkání s ním a jeho tátou a cesta, kterou si zvolili, se zatím naplňuje. Je šťastný, zvolil dobrý mezikrok. Prošel si obdobími, jedno bylo dobré, pak horší, nyní skvělé. Přišel jako hráč s dobrým nastavením, ale postupně přidal body, to mi dělá největší radost. Zlepšil i akční rádius. Nyní je jedním z nejdůležitějších hráčů týmu, jedním z lídrů.

Dokážete si představit, že v Evropské lize na jaře nebudete hrát?

„Uvědomujeme si, že potřebujeme špičkový výkon a vítězství. Co by to pro Slavii znamenalo, si řekneme, až když se to povede, či nepovede. Nechceme na to teď vůbec myslet. Chceme body do koeficientu, bojovat za jméno klubu a mít doma proti Malmö o co hrát.“