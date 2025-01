Plzeň - Anderlecht 2:0. Viktoria postupuje do play off Evropské ligy

Jedno kolo před koncem skupinové části Evropské ligy si Plzeň po výhře 2:0 nad Anderlechtem zajistila postup do play off soutěže. Viktoria vstoupila do zápasu výtečně. Už ve třetí minutě rozjásal Doosan Arénu Lukáš Červ, o chvíli později se postavil k penaltě Pavel Šulc, ten však nedal. Aktivní Prince Adu ale před poločasem poslal Plzeň do dvougólového vedení, v zápase mohl útočník přidat další branku, ovšem jednou trefil břevno, podruhé tyč. Poslední zápas čeká český tým proti Bilbau.