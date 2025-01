Na srdíčko pro přítelkyni zapomněl. Gól mě vždycky pohltí, říká Červ

Bleskově po startu duelu postrčil Plzeň k jistému postupu do vyřazovací části Evropské ligy. Lukáš Červ, důležitý muž středu zálohy, zase vytunil svoji famózní sezonu, během níž se kupříkladu prodral do základu národního mužstva. Proti Anderlechtu potvrdil při výhře Viktorie 2:0, že mu forma z podzimu neodešla.

Pomohl vám zimní odpočinek?

„V podzimní části už toho bylo hodně. Byli jsme ve Španělsku, kde bylo teplo, jsme odpočatí. Celou přípravu jsme směřovali k tomuhle zápasu, aby to vypadalo. Jsme rádi, že se utkání povedlo.“

Zápas se zdál poměrně snadný. Bylo to tak?

„Možná to tak vypadalo, ale museli jsme na hřišti odvést docela velký kus práce. A vlastně to možná vypadalo i díky tomu, že jsme každý do jednoho plnili taktické pokyny, které jsme plnit měli. Odmakali jsme to jako tým.“

Věřil jste, že budete mít takhle navrch?

„Možná je trochu nahlodal první gól, který jsme dali docela brzy. Měli jsme pak pokračovat penaltou. Sice jsme ji nedali, ale vlastně nás to nezabrzdilo, pořád jsme makali, pořád jsme jezdili. A tím jsme položili základní kámen, abychom to zvládli, protože kdyby to tak nebylo, tak Anderlecht má přece jen individuálně velmi dobré hráče.“

Všímal jste si?

„Bylo vidět, že si kolikrát balon skvěle převzali a něco z toho mohlo být. Jenže my jsme nic nevypustili, proto jsme měli šance a zvládli jsme to.“

Máte jistý postup. Myslíte ještě výš?

„Říkali jsme si, že o něj hrajeme. Teď si můžeme povídat, že nám jde ještě o osmičku. Jedeme s pokorou do Bilbaa, což je TOP klub ze španělské ligy. Budeme rádi, když to tam nějak zvládneme.“

Jste čerstvý otec. Změnilo se pro vás něco?

„Přítelkyně s dcerou mi psali před zápasem, že mě opravdu moc milujou, že mi drží palce. Já jsem jí říkal, že kdybych dal náhodou gól, ukážu srdíčko nebo něco, ale pak mě to vždycky tak pohltí, že jsem na to zapomněl. A jestli jsem se změnil, myslím, že ne, ale jsem rád za to všechno.“