ZNÁMKY Plzně: přemotivovaný Šulc i Dweh jako kočka. A Vydra na vlně!

Viktoria to dokázala! Plzeň si jako jediný český zástupce zahraje v této sezoně play off evropských pohárů. Postup týmu trenéra Miroslava Koubka stvrdila domácí výhra 2:0 nad Anderlechtem v 7. kole Evropské ligy. Šlo o jasnou záležitost, hned v úvodu otevřel skóre Lukáš Červ, druhou branku přidal ještě do přestávky Prince Adu. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony hráčů Viktorie ohodnotil deník Sport.