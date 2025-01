Koubek běžel ke kotli. Bál jsem se kolapsu, smál se. Belgičan paf z Adua

Po velkém večeru s Anderlechtem (2:0) se lišácky usmíval, dobře si uvědomoval, jaký úspěch s Plzní udělal. Miroslav Koubek (73) vyladil západočeský celek na důležitý duel ligové fáze Evropské ligy a podruhé za sebou přivedl svůj tým do vyřazovacích bojů. „Na mužstvo jsem pyšný,“ neskrýval euforii po výtečném vstupu do jarní fáze sezony.

Výkon Prince Adua, autora druhé branky, ohromil i belgického novináře, který se hned ptal, zda by Plzeň o útočníka takového kalibru nemohla přijít. Miroslav Koubek na dotaz odpověděl pohotově a s úsměvem.

Nemáte strach z toho, že vám nějaký klub sebere Prince Adua?

„Budu pokorný. Prince Adu je tady chvíli, víme, co v něm je. Dokonce prožil peripetii s vízi, kdy ztratil rozehranost v závěru roku. Vrátil se po měsíci v Ghaně v žalostném stavu. Krátká zimní příprava mu pomohla, vrací se na svou úroveň. Víme, jaká je, jsme přesvědčeni o tom, že ještě není konečná. Adu je hráč, a to nechci urazit Anderlecht, to je také skvělý tým, do budoucna pro velká mužstva.“

Čeho si na něm nejvíc ceníte?

„Je mimořádný v pokrytí míče, i tím, že ho jen tak neztratí. Dokáže se z různých situací vymotat originální a jedinečnou technikou, to je jeho největší přednost. Ale musí hrát pro tým, to také začíná plnit, tyhle herní prvky dřív úplně neznal. Třeba napadání, presink, v tom dělá pokroky. Pokud takhle půjde dál, jsou u něj velké možnosti. Ale nepředbíhejme, je to ještě mladý kluk, zároveň složitá povaha, není jednoduché mu některé věci vysvětlit a přesvědčit ho o nich. Je to velký individualista, musí ještě víc hrát pro kolektiv.“

Užíváte si postup do jarního play off Evropské ligy?

„Cením si tohoto úspěchu z hlediska klubového koeficientu a celkového renomé Viktorky. Jsme v téhle sezoně první české mužstvo, které prošlo do KO systému play off v Evropské lize. Výkon byl skvělý, toho si musíme aktuálně cenit nejvíc. Ukázat hráčům taktické věci dneska není problém, abychom je na takové zápasy připravili. Máme tuny materiálu. Ale ještě to někdo musí na hřišti splnit. Kluci to zvládli fantasticky, měli jsme vyváženou obrannou i útočnou fázi, byla tam z naší strany ohromná bojovnost, nasazení, znamenité pokrytí soupeře a využití jeho slabin. Byli jsme dobří při vysokém presinku a míčích za obranu, měli jsme víc šancí, mohli vyhrát víc, byly tam tyče a penalta. Tahle výhra se neudělala z vody, ale ze skvělého výkonu. Jsem na mužstvo pyšný, s výkonem je absolutní spokojenost. Zaslouženě jsme dokráčeli k vítězství.“

Jste příjemně překvapený takovým výkonem po zimní pauze?

„Cítil jsem na konci kempu v Benidormu, že jsme z toho až tak nevypadli. Přestávka byla krátká, navázali jsme na to, co nám šlo na podzim. Věřil jsem, že náš výkon může být dobrý, smaže se naše nerozehranost oproti Anderlechtu, který hraje týden co týden třikrát.“

Užíval jste si ovace po utkání?

„Jde o další historický záznam do kroniky Viktorie Plzeň, že jsme v Evropě postoupili do jarní fáze. Čím takových postupů víc, tím lépe, tohle je vždycky velký úspěch. Před rokem jsme to zvládli v Konferenční lize, teď o stupínek výš v té Evropské. Můžeme být pyšní na to, že takhle vstupujeme do jara. Dva roky jsme nonstop v evropských pohárech, máme radost, že jsme toho schopni. My známe tohle mužstvo, víme, co je v něm za obrovský charakter. Je nás jen trošku méně do šířky kádru, co se týká kvality. Mladí hráči takovou úroveň zápasů musí ještě víc našňupat. Zápasy, které jsou na hraně, v nich se špatně střídá, kluci za třináctkou, čtrnáctkou hráčů ještě nemají takové zkušenosti. Jsou to také výborní hráči, věřím, že když šanci dostanou, dokáží ji uchopit. Máme dobré, talentované hráče. Budeme rádi, pokud začnou naskakovat víc a víc, budeme jim určitě dávat šance.“

Trošku jsme zamluvili, jak vás fanoušci po utkání bouřlivě vyvolávali a vy jste jim ke kotli běžel naproti.

„Vždycky si říkám, jestli ten běh zvládnu, jestli se tam nezhroutím (úsměv). Samozřejmě mám radost, to nebudu nijak zakrývat a mlžit. Mám obrovskou radost a taky jsem v euforii.“

Dochází vám, že už před posledním kolem máte jistý postup?

„Když jsem viděl vylosování, říkal jsem si, potěšpánbůh. Jak na nás vyskakovali soupeři, myslel jsem si, to uděláme jeden, dva body. Jsem v tomhle trošku skeptik, věděl jsem, že to nebude sranda. Hráli jsme proti silným soupeřům, snad čtyři jsou v tabulce mezi nejlepšími osmi včetně Anderlechtu, s nimi i Frankfurt a Bilbao, blízko k tomu mají United. Byl to těžký los, našich dvanáct bodů je naprostá fantazie.“

Poletíte za týden do Bilbaa s cílem projít do elitní osmičky a přímo postoupit do osmifinále?

„Musíme zůstat pokorní. Víme, s kým se tam potkáme. Besiktas jim teď dal doma 4:1, o to víc se doma před plným stadionem budou chtít za tenhle výsledek rehabilitovat. Je to nesmírně těžký soupeř, nemohou si dovolit tři porážky po sobě včetně španělské ligy. Bude to náročné, ale musíme se o to pokusit.“