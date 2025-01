Teenager Konečný: Byla to maturita! Na Taisona jsem koukal v Lize mistrů

Prožil debut v základní sestavě na evropském podiu. Už navždy si ho Mikuláš Konečný bude pamatovat jako neúspěšný. Slavia padla v Soluni 0:2 a v Evropské lize končí už v ligové fázi, mezi nejlepší čtyřiadvacítku se nevecpala. Jde o výrazný mezinárodní neúspěch. „Jeli jsme se s tím, že zaděláme na postup. Je to velká škoda,“ hlesl osmnáctiletý talent českého fotbalu. Co mu po zápase řekl Jindřich Trpišovský?

Jaký byl debut?

„Náročný. Všichni jsme si to výsledkově představovali jinak. Prvních dvacet minut od nás nebylo dobrých, po inkasované brance se to trochu zlomilo. Spadla z nás počáteční nervozita a začali jsme hrát lépe. Ale jak říkám, výsledkově to je špatný.“

Před zápasem jste říkal, že netrpíte trémou. Vážně vás ani dnes nedohnala?

„Cítil jsem tlak z toho důvodu, že se tento zápas musel zvládnout. Vyloženě trémou jsem netrpěl, vážně ji nemívám. Spíš jsem cítil tíhu okamžiku, byl to zápas o všechno.“

Svazovalo vám to nohy?

„To si nemyslím. Spíš prvních dvacet minut nebylo od celého týmu dobrých, s tím se svezl i můj výkon.“

Kdy vám osobně bylo v zápase nejhůř?

„To nevím, zda se to takhle dá říct. Je to pro mě zajímavá zkušenost do budoucna. Poznal jsem, jak se tyhle zápasy hrají, co je k nim potřeba. Snad dostanu další příležitosti.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„V pondělí na tréninku mi bylo řečeno, že možnost mého nasazení existuje. Od úterý jsem věděl, že budu hrát.“

Maturoval jste dnes z fotbalové nauky?

„Určitě. PAOK měl kvalitu. Taisona, který hrál na mě, jsem sledoval v Lize mistrů. Byla to maturita, velká zkušenost.“

Už jste mluvil s trenérem Trpišovským?

„Ať si ze zápasu vezmu jen dobré věci. Spíš mě povzbudil do další práce.“

Po vystřídání jste to měl na lavičku osmdesát metrů. Na co jste cestou myslel?

„Rekapituloval jsem si svůj výkon a doufal, že to kluci ještě zvládnou otočit.“

To se nepovedlo…

„Ano, je to velké zklamání, končíme v Evropské lize. Jeli jsme se s tím, že zaděláme na postup. Je to velká škoda.“

Očekává se, že se kádr zúží. Jak to bude s vámi?

„Měl bych zůstat s áčkem Slavie, nevracet se do béčka. Ale dopodrobna jsme to ještě neřešili.“