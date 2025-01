PAOK - Slavia 2:0. Pátá prohra a chyby. Sešívání přišli o šanci na postup

V krásné a v zimě příjemně teplé Soluni, neoficiální metropoli řecké Makedonie, najdeme velkou ikonickou sochu dobyvatele Alexandra Velikého. Král, jenž se hrdinně vzpíná na svém koni, kouká směrem na východ, tedy na Asii, kterou si plánoval podmanit. Do jisté míry měla podobné plány v této sezoně i Slavia s Evropou, její sny ale skončily právě zhruba čtyřicet kilometrů od rodiště slavného vojevůdce.

Když Jaroslav Tvrdík oznamoval, že je současný tým tím nejlepším, co ve Slavii zažil, možná ani nepřeháněl, o to je zklamání větší, že na jaře v Edenu Evropa nebude. Do Soluně ale tým, o kterém slávistický boss básnil, nedorazil. Spíše jeho zbytky. Viróza rozemlela veškeré lednové plány a v bouřící aréně Toumba se postavili před těžký úkol zkrátka ti, kteří nemoci v posledních dnech unikli. Žádný Tomáš Holeš, Jan Bořil, Tomáš Chorý, Ivan Schranz či zraněný Lukáš Provod.

Z krize ale mohou povstat nečekaní hrdinové a zodpovědnost tak Trpišovský dal mimo jiné i dvojici, která nedávno o tak velkém zápasu možná ani nesnila. V sestavě se objevili osmnáctiletý Dominik Pech a stejně starý Mikuláš Konečný. Zatímco první jmenovaný už si střihl pár povedených vystoupení v Chance Lize, pro stopera šlo o křest ohněm – dosud za Slavii stihl jen pohár v Benátkách nad Jizerou a pár ligových minut. Průměrný věk sestavy? 22,8 let.

„Mají naši hru navnímanou, jsou s námi dlouho,“ uklidňoval v televizním rozhovoru asistent Zdeněk Houštecký. „Není to tak dlouho, co dostal šanci Tonda Kinský, a kde je teď. Oni si o ní říkají dlouhodobě.“

Konečný ale zažil drsný start. Hned v první minutě nedůrazně zakročil proti Giannisovi Konstanteliasovi a Igoh Ogbu musel hasit hodně podezřelým zákrokem. A takových situací začalo přibývat - z mladíčka, který ještě ani neodmaturoval, nervozita kapala. Poté, co odkopl jednoduchý míč na roh, ho přišlo povzbudit pět spoluhráčů.

Tlak Řeků byl v první půli neúprosný. Po několika předchozích reklamacích sudí ve 25. minutě odpískal penaltu za strčení Davida Douděry do hlavičkujícího Daniela Schwaba. Ani (jinak v zápase výtečný) brankář Aleš Mandous příběh o hrdinném návratu mezi tři tyče nenapsal, skočil proti pokutovému kopu na druhou stranu. 1:0 pro domácí, stadion byl ve varu.

Pech pomáhal Slavii výrazně víc, problém ale byl, že neměl moc příležitostí. Na třetinu soupeře se dostávali hosté až za rozhodnutého stavu, ačkoliv z toho párkrát gólová radost koukala. Chytilově hlavičce stálo v cestě břevno, Lingrově a Zimově zase domácí brankář.

Ale když udělá chybu i ten jindy nejspolehlivější hráč Oscar, je něco špatně. Riskantní hrou ve vlastním vápně vybídnul ve druhé půli ke skórování na 2:0 Konstanteliase a kouč Trpišovský už mohl pomalu přemýšlet o přípravě na Mladou Boleslav. Za Evropou se v tu chvíli zavřela voda.

O body a postup už příští týden proti Malmö nepůjde. Bude se hrát o čest, koeficient a spokojené fanoušky. A i to by měla pro Slavii být dostatečné motivace.