Adu ztrapňoval stopery: klíčová proměna! Cenovka jako Durosinmi?

Pozorně se na něj chystali, sledovali jeho akce na videu. Když ale obránci Anderlechtu pocítili sílu Prince Adua (21) přímo na hřišti, možná chtěli co nejrychleji zmizet do šatny. Ghanský forvard hrál při výhře Plzně nad Anderlechtem 2:0 a postupu do play off Evropské ligy naprosto zásadní roli. Po krátké zimní pauze nabral takovou formu, že si ho možná soupeř chtěl rovnou odvézt s sebou do Bruselu. Cenovka mladého hráče roste, v Plzni navíc zvládá i důležitou proměnu ve způsobu hry.