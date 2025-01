KOEFICIENT: Deváté místo v ohrožení, Turci mají stále dva týmy ve hře

České fotbalové kluby i po skončení ligové fáze evropských pohárů drží na devátém místě žebříčku národního koeficientů UEFA náskok necelého bodu na desáté Turecko. Soupeři nicméně zůstaly ve hře ještě dva týmy, zatímco tuzemskou nejvyšší soutěž bude ve vyřazovací části zastupovat už pouze Plzeň. Udržení deváté příčky, která znamená lepší postavení pro vicemistra, je tak nadále v ohrožení. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27.

České týmy v úvodu sezony prožily nadmíru povedenou letní kvalifikaci a dostaly se před Turecko na deváté místo. Ligová fáze už jim tolik nevyšla a náskok se snižoval. Po posledním kole základní části v tomto týdnu a započítání bonusů za umístění v tabulkách zůstal rozdíl mezi Českem a Tureckem 0,8 bodu.

Soupeř nicméně získal velkou výhodu v tom, že bude mít ve vyřazovacích bojích o jednoho účastníka navíc. Ze hry sice vypadl Besiktas Istanbul, ale velmi šťastný postup oslavil jeho městský rival Fenerbahce. Tým trenéra Josého Mourinha díky o gól lepšímu skóre než Braga obsadil v Evropské lize 24. místo, které jako poslední znamenalo účast v play off.

Vedle Fenerbahce zůstává Turecku ve hře ještě Galatasaray, další z istanbulských gigantů skončil na 14. příčce. O dvě pozice níže se umístila Plzeň, která do vyřazovací fáze prošla jako jediná z tuzemských zástupců. K udržení deváté příčky v žebříčku bude Česko v dalším průběhu sezony potřebovat brzké vyřazení tureckých týmů či úspěšné výsledky Viktorie.

Velmi povedený závěr ligové části prožilo jedenácté Řecko. Ve hře mu zůstávají tři celky, dva v Evropské lize a jeden v Konferenční lize. Na Česko nicméně Řekové ztrácejí ještě 5,613 bodu, což by v jarní části neměli dohnat.

Devátá pozice oproti desáté znamená výhodu pro vicemistra a jistotu nejméně tři týmů v hlavní fázi pohárů. Druhý celek nejvyšší soutěže se totiž v kvalifikaci Ligy mistrů posune z druhého do třetího předkola a má garantovanou minimálně základní část Evropské ligy.

Desáté místo přinese bez ohledu na výsledky v kvalifikaci jistotu ligové fáze pouze dvěma z pěti zástupců - šampionovi a vítězi poháru. Český vicemistr vstoupil do Ligy mistrů až ve třetím předkole i v létě, Slavii k tomu nicméně pomohla příznivá souhra výsledků dalších soutěží.

Hlavní fázi pohárů si v této sezoně zahrála čtveřice tuzemských klubů. Česko bylo v létě díky nezvykle povedené kvalifikaci v jednu chvíli i v čele průběžného pořadí žebříčku tohoto ročníku, v ligové části se mu už ale tolik nevedlo. Z celkových 30 zápasů zapsalo sedm vítězství, šest remíz a 17 porážek.

Podruhé v řadě táhne koeficient Plzeň

Druhým rokem po sobě je nejlepším z českých týmů Plzeň, která vloni došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. V této sezoně zatím v Evropské lize v součtu s kvalifikací získala 15,25 bodu. Velkým zklamáním byly naopak výsledky pražské Slavie. Červenobílí nepotvrdili postavení v nejsilnějším koši před losem a s bilancí jediného vítězství, dvou remíz a pěti porážek obsadili v tabulce Evropské ligy až 30. místo z 36 účastníků.

Celek z Edenu v této sezoně přinesl do národního žebříčku jen sedm bodů, lépe na tom byla i Mladá Boleslav v Konferenční lize s devíti body. Sparta hrála náročnější Ligu mistrů, přesto v součtu s kvalifikací vybojovala dvakrát tolik než Slavia ve slabší soutěži, byť jí ke 14,5 bodu pomohl i tučný bonus za účast v hlavní fázi.

Ukázalo se tak, že start v Lize mistrů nemusí být pro Česko z pohledu koeficientu oproti slabším soutěžím až tolik nevýhodný. Pro příští sezonu má nicméně tuzemský šampion jistou účast rovnou v hlavní fázi, takže nebude moci sbírat body v předkolech.

Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony. Pro nadcházející ročník 2025/26 už má Česko díky desáté pozici z minulé jarní části jistotu jednoho přímého postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a celkově nejméně dvou míst v hlavní části pohárů. Zároveň vyšle na evropskou scénu znovu pět zástupců, což zajišťuje postavení od patnácté do šesté příčky.

V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za nerozhodný výsledek jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za postavení v tabulce a postupy ve vyřazovacích bojích.