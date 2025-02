ONLINE: Ferencváros - Plzeň. Viktoria ve vyřazovací fázi Evropské ligy

Fotbalisté Plzně vstupují úvodním zápasem v Budapešti proti Ferencvárosi do vyřazovací fáze Evropské ligy. Západočeši si chtějí vytvořit výhodnou pozici do domácí odvety, která se odehraje za týden. Viktoria jako jediná z českých týmů postoupila v pohárových soutěžích z ligové části. Oba soupeři v ní získali shodně 12 bodů, Ferencváros si připsal čtyři výhry a porážky, Plzeň tři vítězství i remízy a dvě prohry. Jak vzájemný střet dopadne? To sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz, duel začíná v 18:45.