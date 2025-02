ZNÁMKY Plzně: Vydra nestárne, Adu začal hrozně. Dweha občas nedáváte...

Plzeň bude muset o postup do osmifinále Evropské ligy ještě hodně bojovat, na úvod play off prohrála na hřišti Ferencvárose Budapešť 0:1. Velmi dobrý výkon podal Matěj Vydra, od jiných opor se ale čekalo trochu víc... Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů Viktorie ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.