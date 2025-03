Plzeň - Lazio 1:2. Hosté dostali dvě červené, Viktorii srazil kolaps v závěru

Kdy jindy svalit oslabené Lazio než teď… Fotbalistům Plzně se to v prvním osmifinále Evropské ligy skoro povedlo. Ačkoliv doma prohrávali a neplatil první gól Pavla Šulce, dokázali proti favoritovi srovnat. Opět skóroval Rafiu Durosinmi, Viktoria měla i další možnosti na to, aby doma dokonce slavila výhru. Po vyloučení Nikola Rovelly hrála od 77. minuty proti deseti, v závěru i proti devíti. Jenže v úplně poslední akci skórovali hosté a nakonec vezou výhru 2:1 oni.

Viktoria se favoritovi postavila před zaplněnou Doosan Arenou statečně. Italského soka presovala, napadala a nepříjemně tlačila. Ve famózním nástupu do druhé půle svým pátým jarním gólem srovnal Rafiu Durosinmi, jemuž se přitom první část zápasu vůbec nevedla. S elitním celkem Serie A odehrála velmi dobré představení a do posledních chvil, kdy hrálo Lazio bez vyloučeného Nikola Rovelly a v nastavení i bez Samuela Gigota, šturmovala za výhrou. Poslední střelou na Martina Jedličku ale domácí zmrazil brankou Gustav Isaksen.

Západočeši silnému soupeři ukázali, že se nedají lacino. Nahecovaný tým chvílemi exceloval, vynikaly některé mimořádné individuální výkony – Pavel Šulc, Amar Memič Lukáš Červ, Sampson Dweh, Matěj Vydra, Lukáš Kalvach… Prakticky by šla vyjmenovat celá jedenáctka, která se těžkého soupeře vůbec nezalekla. Lazio poznalo, že k postupu bude potřebovat doma pořádně hrábnout, nakonec si ale veze domů přesně to, co chtělo, těsnou výhru.

Jak začít proti favoritovi? Zpracovat balon a bez váhání jej prásknout do brány! Pavel Šulc otevřel skóre, jenže radoval se jen malou chvíli. Sudí Donatas Rumšas šel po rozmluvě s VAR k monitoru. Odhalil ofsajdové postavení Sampsona Dweha, který se před plzeňskou trefou zapojil do souboje. Hlavní arbitr běžel k monitoru, což u ofsajdů spíš nebývá zvykem. Tentokrát kvůli tomu, aby posoudil zapojení „ofsajdového“ Dweha do souboje. Šulc sice stál v postavení mimo hru také, ale před jeho střelou hrál vědomě hráč Lazia, čímž by byla situace pravidlově v pořádku.

Lavírující favorit se v tu chvíli probudil a velmi rychle udeřil. Po rohovém kopu se na zadní tyči přes Svetozara Markoviče snadno prosadil obránce Alessio Romagnoli, jeho branka už platila - Lazio šlo v 18. minutě do vedení.

Italský favorit ale postupně odpadal, ve druhé půli se téměř nedostal do hry. Viktorii se brzy po přestávce podařilo srovnat - načechraný balon od Lukáše Kalvacha uklidil do sítě Rafiu Durosinmi, svou pátou soutěžní brankou na jaře nastartoval domácí tlak ve druhé půli.

Lazio nastoupilo v Plzni ve značně okleštěné sestavě – scházeli například kapitán Mattia Zaccagni nebo hroťák Taty Castellanos. V základu se podle očekávání objevil zkušený útočník Pedro (37). Ukázal, že pohybově stále zvládá, zajímavě potáhl několik brejkových akcí, Dweh s ním měl hodně práce. „Ten hraje snad patnáct let úplně stejně,“ neskrýval v poločasové přestávce explzeňský záložník Martin Fillo v krátké rozmluvě s redaktorem Sportu.

Viktoria hnaná zaplněnými tribunami vložila do hry veškeré síly i schopnosti, tlačila se i za výhrou. Durosinmi měl ještě jednu výbornou šanci, hosty podržel i gólman Ivan Provedel. Zápas gradoval, Nicolo Rovella sejmul kopačkou do hlavy rozběhnutého Pavla Šulce, hlavní Rumšas šel podruhé v zápase k monitoru a vytáhl červenou. Šulc si ale počínal jako nezničitelný gladiátor – rychle se oklepal a vydržel až do konce zápasu.

Viktoria dostala zhruba dvacetiminutovou přesilovku a vrhla síly do útoku. Na plac přišel Jiří Panoš, na posledních deset minut i Prince Adu a Jan Kopic. Jeho branka kvůli ruce ale správně neplatila. V nastavení ještě sestřelil Cadua Samuel Gigot a přišla druhá červená. Viktoria měla ještě šance, velmi zajímavý a napínavý zápas ale nakonec otočili hosté a zmrazili domácí barvy.