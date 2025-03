Kalvach: Italové přijeli namistrovaní. Jsem rád, že jsme to přežili

Co se ve vás odehrává chvíli po konci takového zápasu?

„Velká škoda, jsme zklamaní, určitě jsme neměli prohrát. Ještě je před námi odveta, ale bude to těžší, než jak to mohlo být.“

Co se stalo u inkasované branky při poslední akci, kdy jste hráli proti devíti?

„Nějak to propadlo, byli tam jejich dva hráči, on se s míčem skvěle vytočil a pak to takhle trefil. Musíme se na to ještě podívat, teď už s tím ale nic neuděláme. Zápas byl celkově z naší strany dobrý, tímhle jsme si to zkazili.“

Lazio jste hlavně ve druhé půli zatlačili, sahali jste po výhře. V čem byla síla Plzně?

„Snažili jsme se hrát tak, jak se v Evropě prezentujeme. Soupeř přijel trošku namistrovaný. Italové si mysleli, že si to po brance v klidu strčí a nějak to dohrají. Nám se ale dařily kombinace, valili jsme do nich a měli s tím velké problémy. Škoda, že se po červených kartách hra trošku rozkouskovala. Zápas jsme měli zvládnout, ne ho prohrát.“

Jste na tým pyšný, že jste odvedli takový výkon proti elitnímu celku ze Serie A?

„Určitě. Jde o tradiční italský klub, jsou čtvrtí v lize, vyhráli Ligovou fázi Evropské ligy. Pro nás to může být další posun, že s takovými týmy dokážeme doma takhle hrát. Uvidíme, jak bude vypadat odveta v Římě.“

Nebyl v závěru přílišný hazard vrhnout tolik sil do útoku?

„Po jejich dvou červených jsme to chtěli zvládnout do vítězství. Máme z loňska zkušenost, jak to vypadalo na Fiorentině, podobně to asi bude vypadat v Římě. Chtěli jsme zápas zlomit, jet tam s výhrou, bylo by to určitě komfortnější. Dopadlo to nakonec takhle, je škoda dostat takový gól. Nezbývá nám nic jiného než tam předvést ještě lepší výkon a pokusit se to obrátit.“

Jak byl zápas emočně náročný?

„Celkem dost. Hraje se o čtvrtfinále Evropské ligy, emocí tam bylo dost, z naší strany těch pozitivních, těch správných. Výkon byl solidní, jen škoda, že to takhle dopadlo.“

Nelitujete špatné koncovky?

„Jo, byly tam nějaké příležitosti, centry i propichy do vápna, škoda, že tam něco nepadlo.“

Lazio za stavu 1:1 viditelně zdržovalo a bránilo. Lze to brát jako poctu, že proti vám takový tým kouskuje hru?

„Asi jo, ale bylo to tak i loni s Fiorentinou. Přijeli sem s tím, že jim stačí zápas neprohrát, podle toho to vypadalo. Zároveň cítili, že máme sílu a chuť.“

Vzal jste si v kabině slovo, abyste mužstvo po takovém zklamání jako kapitán uklidnil?

„Já přišel trošku později, spíš tam panovalo celkově zklamání. Trenér k tomu něco říkal, ještě se k tomu vrátíme.“

Italové dostali dvě červené, hrálo se hodně tvrdě?

„Dlouho jsem nehrál proti takhle agresivním hráčům, i z hlediska toho, jak se chovali. Jsem rád, že jsme to přežili.“

Chcete o to víc Italům u nich v odvetě ukázat?

„Z osobního hlediska, jak se chovali, tam určitě nepojedeme odevzdaní a budeme jim to chtít vrátit.“