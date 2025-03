Neuvěřitelná prohra Viktorie. Nikdo nechápal, Italové běsnili radostí

Naprosto parádní výkon plzeňských fotbalistů ve druhé půli – ale nakonec velice hořká prohra 1:2 s Laziem Řím, které dohrávalo v devíti lidech. „Nepochopitelný závěr. Italští novináři tady běsnili radostí, nikdo nechápal, co se to stalo. Nebýt toho gólu, tak ti teď řeknu, že si Plzeň pojede do Říma pro postup,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík v Prvním dojmu ze Štruncových sadů po úvodním zápase osmifinále Evropské ligy. „Durosinmiho někdo o půli polil živou vodou, Červ dál roste a hledá svůj strop, Dwehova aura působí i na spoluhráče,“ pokračuje.