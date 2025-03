Koubek před odvetou v EL vtipkoval s Italy: Dobře jste mi poradil... Musíme být cool

Zkušený trenér Viktorie odpověděl i na několik dotazů přítomných italských reportérů. V jeden moment se usmál. „Tak to jste mi dobře poradil, že by měl hrát,“ řekl Koubek ve chvíli, kdy padla zmínka o uzdravujícím se nejlepším střelci Lazia Tatym Castellanosovi. Argentinský forvard už by na čtvrteční zápas s Plzní mohl být po pětizápasové pauze zaviněné svalovým problémem připravený alespoň v roli náhradníka.

Musíte se znovu pokusit Lazio přeběhat?

„Aktivita je správné slovo. Nemůžeme přijet na odvetu s tím, že prohráváme o jednu branku a budeme pasivní. Jde o jediný recept, jak mít naději s dvojzápasem něco udělat.“

Lze najít nějaké pojítko v prohře s Laziem a remíze v Pardubicích?

„To jsou nesrovnatelné zápasy. První proti top evropské kategorii, bylo v tom emociální vypětí, fyzické, mentální a nevím ještě jaké. Pak jedeme do Pardubic, kde máme více ze hry, přes sedmdesát procent držení míče… Ale soupeři zápas vyšel, klobouk dolů před Pardubicemi. Činily se, potrápily nás ze standardek. Společný jmenovatel… Možná je v tom, že jsme nebyli dostatečně produktivní. S Laziem jsme doma také mohli vyhrát, hlavně ve druhém poločase jsme v přesilovce byli v tlaku, ale haprovala nám koncovka. V Pardubicích jakbysmet. Jde o zúročení finálních možností.“

Očekáváte, že Lazio přistoupí k odvetě jinak?

„Asi budou chtít domácí zápas rychle rozhodnout. Notabene když říkají, že jsou unavení, budou chtít dát do úvodu hodně energie, aby průběh nešel proti nim. To musíme ustát. Mají svůj styl, hrají ho skoro pořád stejně. Je to velmi chytré mužstvo s vysokou individuální kvalitou, perfektní organizací. To proti nám zase uplatní, bude důležitý začátek zápasu.“

Stále vás hodně mrzí, že jste doma Lazio nesvalili?

„Z naší strany to byl velmi dobrý výkon. Lazio jsme možná zaskočili, bojovali jsme, ale nic z toho nevytěžili. To utkání se dalo vyhrát, výsledkem 1:2 jsme si situaci nesmírně zkomplikovali. Inkasovaná branka v závěru i z taktického pohledu změnila prognózy do odvety. Jsme ve velmi nevýhodné situaci. Na druhou stranu - když někdo vede v poločase jedna nula, nemá zaručenou výhru. Naopak když prohrává nula jedna, nemá důvod si myslet, že zápas nelze vyhrát.“

Má mužstvo v náročném programu dostatek energie?

„Hrajeme o naději na čtvrtfinále Evropské ligy, takový zápas se v kariéře může hrát naposledy. Energie, motivace v takovém případě v mužstvu nesmí chybět. Den odpočinku navíc (Lazio hrálo v pondělí proti Udinese) je významný, máme zkušenost, že zápasy neděle, čtvrtek jsou pro nás příjemnější. Jde o to ustát zápas v hlavách, být cool, snažit se plnit věci, které si řekneme.“

Přemýšlíte o změnách v sestavě?

„V Pardubicích to bylo z důvodu rozložení sil na celý kádr, uspořili jsme nějaké kapky energie. Do zápasu proti evropské třídě, proti mužstvu, které vyhrálo Ligovou fázi Evropské ligy a hraje o přímý postup do Ligy mistrů v Serii A, musíte nasadit nejzkušenější hráče. To je můj nezvratný názor. Nemáme do šířky kádru tolik možností, v lize bychom třeba vyměnili víc hráčů. V Pardubicích to udělat můžeme, tady je to složitější.“