Evropská liga: Rangers v oslabení ubránili cennou remízu. Dramatický závěr v Lyonu, prohra Lazia

Rangers už ve 13. minutě oslabil Pröpper, jenž viděl po ostrém skluzu na Iňakiho Williamse červenou kartu. Bilbao v přesilovce dominovalo, soupeře přestřílelo 19:4 a v 82. minutě mohlo rozhodnout z pokutového kopu, Berenguera ale vychytal brankář Kelly. Černý vystřídal až v nastavení, se šesti góly druhý nejlepší střelec soutěže se tentokrát neprosadil.

Lyon šel doma do vedení v 26. minutě po Almadově přímém kopu, který brankář Onana podcenil a centrovaný míč prošel do sítě. Ještě do poločasu srovnal hlavou Yoro a v závěru otočil skóre Zirkzee, jenž skóroval rovněž ze vzduchu po Fernandesově centru. V páté minutě nastavení vyrovnal Cherki. Manchester přišel o vítězství, ale neprohrál ani 11. utkání v soutěži.

Tottenham prohrával od šesté minuty po trefě Ekitikého, v 26. minutě srovnal Porro. Český brankář „Kohoutů“ Antonín Kinský nebyl v nominaci, protože není na soupisce pro evropské poháry.

Utkání v Bodö bylo ohroženo kvůli hustému sněžení, během zápasu už se ale počasí umoudřilo a duel se na umělé trávě odehrál podle plánu. Dvěma góly po změně stran rozhodl Saltnes, jenž otevřel skóre ve 47. minutě po kombinační akci a v 69. minutě přidal lobem pojistku. Navázal na dvougólové představení z posledního ligového zápasu proti týmu HamKam.

Osmifinálový přemožitel Plzně se na odpověď nezmohl a příští týden bude na Olympijském stadionu v Římě dohánět dvougólové manko.

Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy:

Bodö/Glimt - Lazio Řím 2:0 (0:0)

Branky: 47. a 69. Saltnes.

Tottenham - Frankfurt 1:1 (1:1)

Branky: 26. Porro - 6. Ekitiké.

Lyon - Manchester United 2:2 (1:1)

Branky: 26. Almada, 90.+5 Cherki - 45.+5 Yoro, 88. Zirkzee.

Glasgow Rangers - Bilbao 0:0

ČK: 13. Pröpper (Rangers).