Šílený zápas United v EL: z 2:0 na 2:4, ale nakonec 5:4 a postup! Slaví i Tottenham, Černý končí

To byl neuvěřitelný zápas! Manchester United v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy porazil Lyon 5:4 po prodloužení a postupuje. První duel skončil před týdnem 2:2, United v odvetě vedli 2:0, Lyon ale v závěru dvěma góly srovnal a posunul duel do prodloužení. V něm se francouzský celek dostal do vedení 4:2, domácí ale vše znovu zvrátili třemi góly v poslední desetiminutovce. Postupuje i Bilbao a Tottenham.