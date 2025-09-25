Plzeň: jak probudit spící DU(r)O. Dlouhé sucho u Adua, hvězda je z formy
Na papíře jde o ohromnou sílu Plzně. Takovou, že třeba Daniel Vašulín (27) se v létě do kádru nevešel a dává branky na hostování v Olomouci. Až na kapitána Matěje Vydru (33) ale útočníci Viktorie hledají střeleckou i herní formu. Obávaná dvojice Rafiu Durosinmi a Prince Adu se trápí, Christophe Kabongo zase nedostává vysokou minutáž. Západočeši potřebují své klíčové muže ofenzivy oživit, aby mohli ve čtvrtek večer proti Ferencvárosi navázat na úspěšné sezony v Evropě.
Plzeň startuje hlavní fázi Evropské ligy v Budapešti, v krátké době si zopakuje souboj s maďarským šampionem. Viktoria neprožívá ideální start sezony, v Chance Lize bodově klopýtla v pěti z devíti odehraných zápasů. Také proto, že hrotoví útočníci, s výjimkou kapitána Matěje Vydry, pravidelně selhávají v proměňování vyložených šancí.
V sobotu na Spartě nastoupili vedle Matěje Vydry afričtí bijci Rafiu Durosinmi a Prince Adu. Mimořádně kvalitní hráči, v minulosti pravidelní nosiči důležitých gólů, případně asistencí. Jenže ani jeden se i přes zajímavé možnosti neprosadil, Plzeň ligový šlágr ztratila 1:2.
Adu od začátku sezony nastoupil v devíti zápasech, skóroval jen jednou proti Slovácku. Na branku čeká od 9. srpna už osm utkání, přitom do poloviny z nich naskočil od začátku. „Adič šel v posledních třech zápasech třikrát sám na bránu a neproměnil. Je to jenom o tom, aby gól dal. Potom věříme, že mu to tam zase začne padat. Naštěstí to tam padá Vydrysovi,“ zmínil před odletem na úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy proti Ferencvárosi plzeňský asistent Jan Trousil.
Durosinmi má čísla podstatně lepší – v osmi ligových startech skóroval třikrát, k tomu přidal dva zásahy v kvalifikaci Ligy mistrů a jednu trefu v MOL Cupu. Problém je spíš v herní složce, nepomůže v poli týmu tolik, jak by v některých případech bylo potřeba.
„Durosinmi nikdy nebude v poli tvořitel. Je to hráč, který čeká na finální situace. Adu má zase jiné vlastnosti. Je to dobré duo, uvidíme, jak se vyspí, jaký budou mít zítra den a kdo z nich nastoupí,“ odpověděl na předzápasové tiskové konferenci v Budapešti na dotaz přítomného redaktora sport.cz hlavní kouč Miroslav Koubek.
Africký útočník se od jara postupně vrací na trávníky po dlouhém zranění a operacích kolen. V Plzni mu běží poslední rok kontraktu, v létě se o hráče zajímaly celky z Evropy (nabídku belgického Gentu měla Plzeň kvůli její nízké výši odmítnout).
Kdo začně v útoku v Budapešti?
Během přestupního období měl být Durosinmi tématem i ve Slavii, kde v poslední době rádi loví hráče z konkurenčního týmu (Staněk, Chorý, zájem byl o Šulce a měl být i o Hranáče v době, kdy se nedostával do zápasů v barvách Hoffenheimu). Zamotaná hlava ohledně možného přestupu nigerijskému šutérovi určitě nepřidá, dokonce se šířily informace o tom, že se mu příliš nechtělo trénovat, aby si transfer vydupal.
Plzeň v lize nastřílela jen o dvě branky méně než Sparta a Slavia. Z patnácti gólů jich ale dvě třetiny (10) vstřelila proti Pardubicím a Mladé Boleslavi, pokaždé skórovala pětkrát. V ostatních sedmi zápasech slavila vždy maximálně dvakrát.
„Problém je kolísavost formy klíčových hráčů pro ofenzivu, představujeme si u nich větší stabilitu výkonů. Palebnou produktivitu i v zápasech, kdy se láme chleba. Potřebujeme góly rozložit, v tom problém trošku je,“ připustil Koubek.
Ve čtvrtek se svým mužstvem vstupuje do hlavní fáze Evropské ligy v Budapešti proti Ferencvárosi. Oba kluby se potkaly v jarním play off stejné soutěže – Viktoria na soupeřově půdě padla 0:1, v domácí odvetě ale slavila postup po jasné výhře 3:0. Jedním ze střelců byl v Doosan Areně i Durosinmi, který zařídil třetí branku západočeského celku.
Plzeň se může opřít alespoň o střeleckou fazonu kapitána Vydry, se šesti zásahy aktuálně nejlepšího střelce české ligy. Zkušený forvard otevřel skóre i v sobotu na Letné. Následně ale vyrobil penaltový zákrok na unikajícího Angela Preciada, dostal červenou a oslabená Viktoria padla 1:2.
„Nastal čas, aby se prosadili všichni hráči, co budou v základní jedenáctce, i ti, co tam potom doskočí. Je jedno, jestli dá gól útočník, záložník nebo obránce. Snad budou kluci pracovat tak, abychom zápas zvládli,“ burcoval před vstupem do hlavní fáze na evropské scéně asistent Trousil.
Trenéry čeká rozhodnutí, jaké hroťáky na maďarské půdě vypustit od začátku. Na Spartě šli do akce od první minuty tři, teď se nabízí, aby začali Vydra s Durosinmim, Adu a Kabongo mohou vstoupit do zápasu z lavičky. Šanci může tentokrát dostat i další hráč do ofenzivy Tomáš Ladra. Platí ale, že Plzeň potřebuje své spící africké duo oživit, aby mohla na podzim sbírat mnohem lepší výsledky.
Možná sestava Plzně na Ferencváros: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Červ, Souaré, Spáčil - Ladra - Vydra, Durosinmi.
Útočníci Plzně v Chance Lize 2025/26:
MATĚJ VYDRA (33):
- Odehrané zápasy: 9
- Odehrané minuty: 578
- Bilance: 6+1
- xG: 3,76
RAFIU DUROSINMI (22):
- Odehrané zápasy: 8
- Odehrané minuty: 515
- Bilance: 3+0
- xG: 2,93
PRINCE ADU (22):
- Odehrané zápasy: 9
- Odehrané minuty: 459
- Bilance: 1+0
- xG: 1,52
CHRISTOPHE KABONGO (21):
- Odehrané zápasy: 6
- Odehrané minuty: 166
- Bilance: 0+0
- xG: 0,34