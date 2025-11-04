V Plzni se rozjel „štírek“ Adu. Pod Hyským jde nahoru, komplikace před Slavií
Za jediný měsíc nastřílel Prince Adu pět gólů ze šesti v probíhající sezoně. Mladý ghanský forvard odšpuntoval čekání na pořádná čísla a po nástupu Martina Hyského jde v Plzni řečí statistik nahoru. Prodává svůj potenciál, který rozvíjel už pod Miroslavem Koubkem a jeho kolegy. Během absence kapitána Matěje Vydry platí za klíčovou postavu Viktorie, největší ofenzivní zbraň. Ta ale bude kvůli kartám chybět v nedělním šlágru se Slavií.
Prince Adu v minulé sezoně, ve své premiérové v Plzni, nastřílel za 20 ligových zápasů pět branek. Gólem v Teplicích se v probíhajícím ročníku dostal na stejné číslo už na začátku listopadu ve 14. kole.
V poslední době dohrává zápasy do posledních minut a sbírá důležitá čísla. V pěti uplynulých startech skóroval pokaždé, vyjma duelu na Bohemians. V neděli v Teplicích po krásném obloučku od Cheicka Souarého za obranu srovnával ve druhém poločase na 1:1.
Pod Martinem Hyským nastupuje z křídelní pozice, doplňuje hroťáka Rafia Durosinmiho. Na pravé straně plní ofenzivní úkoly Amar Memič. Na pozici desítky se střídá víc hráčů, proti Teplicím začal Souaré a ve druhé půli operoval pod hrotem Tomáš Ladra.
Rozjetý Adu patří mezi klíčové hráče Plzně. Udrží spousty balonů zády k bráně, prosadí se jeden na jednoho a dokáže do ofenzivy přinést kýžený rozdíl. Někdy člověk kroutí hlavou nad tím, jaké šance spálí, ale v posledních týdnech výrazně zlepšil i koncovku a pomáhá týmu k důležitým bodům.
Proti Slavii si nezahraje
Ve čtvrtek bude k dispozici na velký zápas Evropské ligy s Fenerbahce, kvůli kartám ale vynechá nedělní duel proti Slavii. V Teplicích dostal po nešťastném podklouznutí a následnému útočnému faulu od Dominika Starého žlutou (čtvrtou v sezoně), o druhou si koledoval, když zasáhl po rohu na přední tyči kopačkou do hlavy stopera Denise Halinského. „Jasná druhá žlutá,“ řekl po zápase mladý zadák Teplic.
Aduova absence může být pro ofenzivu Viktorie problém - stále schází zraněný kapitán Matěj Vydra (problémy s kotníkem) a Denis Višinský. „Potřebujeme je dostat zpátky, děláme pro to maximum. Do zápasu se Slavií by oba dva mohli být připraveni,“ sdělil na dotaz iSportu po zápase v Teplicích trenér Martin Hyský.
Slavistická defenziva si jistě oddechne, že v neděli v Doosan Areně nebude muset hlídat hbitého Ghaňana. „Je to pro Plzeň oslabení. Byl ve formě a ladilo mu to. Je to strašně kvalitní hráč. Takový rychlý štírek, co každého obejde. Samozřejmě bude chybět, ale tohle fotbal přináší. Plzeň je teď ale v pohodě a dokáže ho nahradit,“ řekl expert deníku Sport a trenér David Kobylík.
Cizinci budoucností Viktorie?
Jde o hráče s obrovským potenciálem, v minulé sezoně ho brzdily zdravotní problémy nebo lapálie s vízy. Musel na ně čekat v Ghaně a v závěru minulého roku nuceně vynechal pět zápasů. Trenérský štáb pod vedením Miroslava Koubka se jemu i dalším zahraničním hráčům hodně věnoval, projevuje se dlouhodobá práce klubu s cizinci, někteří z nich rostou do pozice důležitých pilířů. Nový trenér Hyský, který je též z Karviné zvyklý na mezinárodní kabinu a komunikuje v angličtině, rozhodně má na co navazovat.
Ghanský forvard přišel před rokem v létě z Kryvbasu, na plzeňské trenéry i vedení zapůsobil ve vzájemném duelu v předkole Evropské ligy, v zápase v Košicích dokonce skóroval. Po něm se zintenzivnila jednání a Adu podepsal na západě Čech tříletou smlouvu do léta 2027.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off