Basilej vs. Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Plzně remízou v Portu stvrdili postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. Nyní je čeká závěrečný duel ve Švýcarsku proti Basileji. Utkání startuje ve středu ve 21:00. Kde sledovat Basilej vs. Plzeň živě?
Vše o utkání FC Basilej vs. Viktoria Plzeň
Datum a čas: čtvrtek 29. ledna, 21:00
Místo konání: St. Jakob-Park, Basilej
Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Giorgi Kruashvili (Gruzie)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Basilej vs. Plzeň živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně v posledním duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání FC Basilej vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto slaví postup. Skupinu uzavřou právě soubojem s FC Basilej.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.