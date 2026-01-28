Předplatné

Basilej vs. Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Gólová radost hráčů Plzně
Gólová radost hráčů PlzněZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
Plzeňský záložník Lukáš Červ se pokouší zastavit Samuela Omorodiona z Porta
Trenér Plzně Martin Hyský
Otakar Plzák
Evropská liga
Fotbalisté Plzně remízou v Portu stvrdili postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. Nyní je čeká závěrečný duel ve Švýcarsku proti Basileji. Utkání startuje ve středu ve 21:00. Kde sledovat Basilej vs. Plzeň živě?

Vše o utkání FC Basilej vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 29. ledna, 21:00

Místo konání: St. Jakob-Park, Basilej

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Giorgi Kruashvili (Gruzie)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Basilej vs. Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně v posledním duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání FC Basilej vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto slaví postup. Skupinu uzavřou právě soubojem s FC Basilej.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

