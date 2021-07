Zklamaný Sadílek: Z toho musí být gól, litoval šance. Remíza by tomu slušela

Výsledek 0:1 gólem v 89. minutě je docela krutý, co?

„Blížilo se to ke konci a remíza by byla před domácím utkáním dobrý výsledek. Je obrovské zklamání, že jsme dostali gól po sérii našich chyb. To ani nebyla velká šance. Byl to vyrovnaný zápas, moc šancí jsme jim jinak nedarovali. Remíza by tomu slušela. Nálada by byla jiná.“

Štve vás hodně zahozená tutovka v závěru?

„Samozřejmě. Mohl jsem si balon i zpracovat, byl jsem tam sám. Neuvědomil jsem si to, nepodíval se za sebe. Chtěl jsem co nejrychleji zakončit. Z tohoto musí být gól. V pohárových utkáních moc šancí nebude. Moje chyba.“

Jak vidíte odvetu?

„Máme před sebou druhé utkání, pořád je to otevřené. Můžeme to otočit, je to v našich silách. Jde jen o to proměnit šance a překlopit to na naši stranu.“

Byl jste z premiéry na evropské scéně nervózní?

„Spíš jsem se strašně těšil. Je škoda, že to dopadlo takhle. Je pravda, že jako střeďáci jsme se do hry moc nedostali. Bylo to spíš o překopávaných a odražených balonech. Soupeř prokázal velkou kvalitu. Dávali jsme si pozor na jejich rychlé protiútoky. Nebezpečné byly i nakopávané míče, jejich útočník je hodně uhrával. Nebylo to ani tak o fotbale jako o soubojích.“