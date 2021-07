Plzeň letěla za postupem: Obavy z prodloužení i tréninkový stadion

Kvůli nemožnosti přímého leteckého spojení do Běloruska se odveta proti Brestu hraje v dalekém Jerevanu. Navíc před prázdným hledištěm tréninkového centra arménské fotbalové federace, kde najdete jednu tribunu s kapacitou 1428 diváků.

„Je to nezvyklé. Odletěli jsme do Arménie, cesta daleká, k tomu velké teplo, počasí by v Brestu bylo jiné. Ale je to realita. Hraje se bez diváků, stadion je to spíš tréninkový. Bude to o tom, jak se na to připravíme. Víme, o co hrajeme, a věřím, že všechno bude v pořádku,“ prohlásil trenér Viktorie Michal Bílek.

V domácím utkání brala Plzeň výhru 2:1. Ve slušně rozehrané partii promarnila druhou půli, čímž si výrazně zkomplikovala situaci do záludné odvety. „Určitě nebudeme hrát na remízu. Nemáme takový náskok, abychom se soustředili jen na defenzivu. Chceme být nebezpeční jako doma v první půli a chodit do zakončení daleko víc než v prvním zápase,“ nastínil plzeňský kouč.

On i hráči se chtějí za každou cenu vyhnout ošidnému prodloužení a případným penaltám. Což je situace, která reálně může nastat – po změně pohárových pravidel, kdy odpadlo pravidlo o vstřelené brance venku, stačí Brestu zvítězit o gól a zápas se protáhne.

„Ale jsme připraveni i na tuhle variantu. Penalty jsme na tréninku kopali v minulém týdnu, jsem přesvědčený, že máme dobré střelce s pevnými nervy, pokud k tomu dojde,“ reagoval Bílek. „Jdeme tam s tím, že se nebudeme dívat doprava, doleva, jdme tam vyhrát a urvat postup,“ dodal stoper Luděk Pernica.

Viktoria na základní skupinu v Evropě čeká dva roky, silný a ambiciózní klub si naposledy zahrál hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2018/19. Následné dva ročníky klub citelně krvácel – sportovně i finančně. Cokoliv jiného než postup nyní nepřipadá v úvahu.

„Jsem přesvědčený, že náš tým je silnější, ale to nerozhoduje, klíčová je momentální připravenost a forma, jak k tomu přistoupíme. Nechceme postoupit jen z tohoto dvojzápasu, ale cílem je skupina. To nám velí utkání zvládnout a vyhrát,“ burcoval zkušený kouč.

Do Arménie odletěl stále s velmi okleštěnou družinou, z rozsáhlé marodky deseti hráčů je uschopněný pouze stoper Lukáš Hejda, jenž se do procesu zapojil po zlomenině nosu. „Dva týdny nehrál, uvidíme, jak bude vypadat na tréninku. Na křídlech i ve středu pole ještě nejsem úplně rozhodnutý, jak nastoupíme,“ pověděl Bílek.

