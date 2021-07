Češi z Puskáse jsou bez pohárů! A Baník bez milionů za Stronatiho

V Lotyšsku prohra 0:3, doma 0:2.

Tři Češi pod vedením slovenského trenéra Zsolta Hornyáka si pohárovou Evropu dlouho neužili, konec přišel již ve druhém předkole Konferenční ligy, nové soutěže pod hlavičkou UEFA, po konfrontaci s RFS Riga.

Exolomoucký záložník Jakub Plšek zažil vyřazení s Puskásem po loňských covidových problémech podruhé, pro další dva ambiciózní krajany - Patrizia Stronatiho s Liborem Kozákem - to byla premiéra.

Smutná.

Stejně tak pro ostravský Baník, jenž Stronatiho do Maďarska v létě prodal za cca 25 milionů korun.

Další bonus totiž minimálně v tomto ročníku z bohatého celku na Bazaly nepřiletí.

Součástí lukrativního transferu byla totiž podle informací iSport.cz i extra platba ve výši 150 tisíc eur, tedy necelých 4 milionů korun.

A to v případě, že se Puskás dokáže v této sezoně kvalifikovat do základní skupiny Konferenční ligy, což už se jistě nestane.

Kromě Slezanů to samozřejmě mrzí i samotného obránce, který vyměnil Česko za Hornyákův tým nejen kvůli lukrativním ekonomickým podmínkám, ale taky pro možnost ukázat se v Evropě.

To mělo být pro Stronatiho plusem i co se týče reprezentace, v jejímž širším káru figuruje. Takhle to bude mít u kouče Jaroslava Šilhavého ve stoperské konkurenci zase o něco složitější.

Ostravští teď s ohledem na další příjemný bonus musejí doufat, že se „Zio“ v následujících ročnících s Puskásem dostane do základní skupiny Evropské ligy či Ligy mistrů. Anebo že přijde další finančně atraktivní přestup, ze kterého by Baník procentuálně profitoval.