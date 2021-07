Hofmann na penaltu nechtěl: Vyřazení bolí. Chovali se jak mistři světa

Večer, který bude těžké hodit za hlavu. To hned po vyšoupnutí Plovdivem (1:0, 2:3 na penalty) z pohárové Evropy silně cítil také Stanislav Hofmann (31). Měl za to, že na Kodaň mělo jít „jeho“ Slovácko, herní dominant odvety 2. předkola. „Byl to průměrný soupeř. Měli jsme ho o ty dva góly porazit. V naší lize jsou daleko lepší týmy,“ uvedl stoper.

Co rozhodlo o vašem vyřazení?

„Zápas jsme začali dobře. Tak, jak jsme chtěli. Dali jsme gól a pak jsme v tom výkonu pokračovali. Měli jsme přidat druhý a rozhodnout. Měli jsme tlak, hodně šancí a centrů. Penalty? Tak to bývá. Jeden je šťastnější, druhý smutný. Samozřejmě nás mrzí i ten gól v Plovdivu na konci. Ale věděli jsme před odvetou, do čeho jdeme a manko jsme rychle smazali.“

Vy jste nechtěl jít na penaltu?

„Nechtěl… Všichni před zápasem na tréninku dali a já ne. Kluci, kteří chtěli jít, na ni šli. Hlásilo se jich celkem dost. Já jsem v minulosti většinou penalty nedával. Proto jsem to nechal jiným.“

Co si z této zkušenosti odnesete?

„Teď jsme všichni zklamaní. Nějakou dobu to bude bolet. Mrzí nás, že jsme se nedostali na Kodaň. Mohl to být hezký dvojzápas. Nezbývá nám nic jiného než tuhle sezonu odmakat, abychom se příští rok dostali zase do nějakého poháru. To je naše motivace. Bavilo nás to.“

Jak se z toho zklamání budete dostávat vy?

„Další den máme trénink... Přes den mě rozptýlí děti, nebudu mít čas nad tím přemýšlet. Život jde dál, musíme makat. Sezona se teprve rozběhla. Oni zdržovali, byli zalezlí. Chovali se jako mistři světa. Věřil jsem, že se jim to v penaltách vrátí. Ale fotbal teď asi nebyl spravedlivý.“