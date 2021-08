Hruška: Zaplaťpánbůh jsme výsledek otočili, udělali jsme si to komplikované

Před rokem se styděl poté, kdy v nastaveném čase proti Alkmaaru zařídil zbytečným faulem pokutový kop a Plzeň vyhučela z předkol Ligy mistrů a poté i z Evropské ligy. Fotbal ale Aleši Hruškovi nabídl i mnohem příznivější tvář. Právě on byl hrdinou totálního dramatu proti The New Saints. Zářil v normální hrací době, v penaltovém rozstřelu pak chytil hned první ránu. „Je to obrovská úleva, protože člověk má už od přípravy v hlavě, že se musí mančaft dostat do základní skupiny Konferenční ligy a my jsme si to udělali strašně komplikované,“ vydechl po postupové odvetě.

Bylo to neuvěřitelné drama. Jak jste z branky zápas vnímal?

„Bohužel trochu zbytečně jsme zase dostali rychlý gól a odvetu jsme si zkomplikovali ještě víc, než na jejich hřišti. Zaplaťpánbůh jsme to dotáhli do postupového konce.“

Jak jste prožíval moment, kdy Jean-David Beauguel během zoufalého závěrečného náporu zařídil prodloužení gólem na 3:1.

„Nenazval bych to euforií, spíš obrovskou úlevou, protože člověk má už od přípravy v hlavě, že se musí mančaft dostat do základní skupiny Konferenční ligy a my jsme si to udělali strašně komplikované. Vážně to byla spíš úleva, že zápas ještě pokračuje.“

Došlo až penalty. Studoval jste před utkáním, jak mohou hráči TNS zahrávat pokutové kopy?

„Viděli jsme jen pár penalt, tudíž soupeř byl dost nečitelný. A navíc většina hráčů, na které jsem se díval, už v zápase nebyla, jelikož v jeho průběhu vystřídala. Bylo to složité, vlastně nebylo z čeho čerpat.“

Hned první ránu Chrise Marriotta jste precizně zneškodnil. Pomohlo vám to, potažmo celému týmu?

„Viděl jsem, že první proměněná penalta Bogyho byla o fous. Kdyby ji nedal, bylo to mnohem horší. Ale zaplaťpánbůh jsme to otočili na naši stranu, mně se to podařilo chytit a psychická výhoda byla rázem na naší straně.“

Byla výhoda, že jste měl za zády plzeňský kotel?

„Vždycky je lepší, když máte domácí fanoušky za sebou. Podrží vás. Jsem rád, že to vyšlo a postupujeme do play off.“