Bílka v Plzni vyvolával kotel: Příjemné! Jak vybíral hráče na penalty?

Louis Robles z The New Saints oslavuje svou trefu proti Plzni • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Plzně po inkasované brance v odvetě s The New Saints • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Plzně oslavují postup z 3. předkola Konferenční ligy, ve kterém po penaltách přešli přes velšský celek The New Saints • Dominik Bakes / Sport

Jak se rodil postup?

„Brzy jsme inkasovali po standarce, bylo třeba něco změnit, nemohli jsme se k nim pořádně dostat. Udělali jsme dvě změny (dopředu Chorý, do zálohy Janošek), na stranách jsme chtěli mít hráče, kteří dokážou obejít jeden na jednoho, dali jsme tam také druhého útočníka.“

Vaše tahy vyšly a slavíte postup. Vychutnával jste si, když kotel skandoval vaše jméno?

„Jsem hlavně rád, že jsme utkání vyhráli, i když na penalty, a postupujeme dál. Všechno ostatní je samozřejmě příjemné. Vážím si toho, že lidé přišli a povzbuzovali nás až do konce. Bylo důležité cítit podporu fanoušků, ta tady byla. Patří jim velký dík.“

Jak vám bylo, když ubíhal čas a góly dlouho nepřicházely?

„O půli jsme klukům říkali, že jsme schopní dát tři branky, to se nakonec vyplnilo. Nebylo to vůbec jednoduché, nechodily nám do vápna tak kvalitní centry, jak jsme potřebovali, těžko jsme se dostávali do pokutového území. Chyběla tomu střelba ze střední vzdálenosti. Jak jsem říkal - vážíme si postupu, i když vím, že to bylo hodně upracované a vybojované. Otočili jsme další těžký zápas, hráči ukázali sílu. Snad nás to povzbudí, i když nám to vzalo hodně sil, musíme se dát rychle dohromady a dobře se připravit na neděli v Liberci.“

Jak jste vybíral hráče na penalty?

„Měl jsem nějakou představu, kdo by měl kopat, samozřejmě jsem to s hráči konzultoval, aby tam nešel někdo, kdo toho měl plné zuby nebo si nevěřil. Ti co šli, si věřili a zvládli to výborně.“

Věřil jste hráčům na penalty?

„Průběžně jsme je kopali na tréninku. Po jeho skončení si vzali hráči míče a pilovali to. Věděl jsem, že máme hodně dobrých střelců, věřil jsem, že budeme proměňovat. Všichni, co na ni šli, je i v tréninku proměňovali bez velkých problémů. Jsem rád, že to takhle vyšlo a podržel nás Hruška. Mělo to dobrý konec.“

Poslali jste do hry Káčera záměrně kvůli penaltám?

„Dali jsme ho tam proto, že jsme chtěli posílit ofenzivu. Přišel tam čerstvý hráč, co doplňuje útočníky a má dobrou střelbu ze střední vzdálenosti. Penaltu si vzal, proměnil ji suverénně, ačkoliv po tak krátké době na hřišti to nikdy není jednoduché.“

Pochválíte strategii na dva útočníky?

„Mám rád, když jsou útočníci vysocí, umí přidržet balon a prosadit se v šestnáctce. V době, když nám teklo do bot a potřebovali jsme otočit výsledek, nám to vyšlo. Potřebovali jsme kvalitní centry ze stran, dobrých jich tam tolik nešlo. Ale oba to odmakali, jsou pracovití, dělají všechno pro to, aby to tam dotlačili. Je to pro nás pořád varianta, že takhle nastoupíme i od začátku, teď jsme to udělali až v době, kdy jsme prohrávali. Kluci potvrdili, že to můžou takhle spolu hrát.“

Bylo důležité udržet nervy?

„Nabádali jsme hráče už před zápasem, aby nekomentovali výroky rozhodčího a nepouštěli se se soupeři do rozepří. I v prvním zápase tam byly momenty, kdy tam hlavně v první půli jejich hráči polehávali. Možná je chytaly křeče, není jednoduché hrát bez balonu, když se soustředíte na defenzivu. Chtěl jsem, abychom se soustředili hlavně na sebe, to jsme zvládli.“