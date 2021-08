Bílek: Vrby jsem se na Sofii neptal. Postoupit je důležité. Mimo Čermák

Moc dobře si uvědomuje, že postup do základní skupiny Konferenční ligy je pro budoucnost Plzně téměř krajní nutností. Vyřadit CSKA Sofia je klíčovým úkolem Michala Bílka. „Bude to nesmírně těžké, ale věřím, že máme sílu postoupit,“ říká trenér Viktorie před čtvrtečním vstupem do play off. K dispozici bude mít Adriela Ba Louu, který po srážce s bulharským týmem odejde do Lechu Poznaň. Chybět však bude opora středové formace Aleš Čermák.

Sice máte za sebou úspěšný vstup do sezony. Přesto cítíte, že teď nastal nejdůležitější týden?

„Ano, takhle to vnímáme od začátku soutěže. Věděli jsme, že cílem klubu je postup do Konferenční ligy. Máme za sebou dvě předkola a uděláme všechno pro to, abychom zvládli i tento dvojzápas. Bude to nesmírně těžké, ale věřím, že máme sílu postoupit.“

Honí se vám hlavou, že výsledek play off se Sofií může hodně ovlivnit budoucnost celého klubu?

„Vnímám to tak, že postup do Konferenční ligy je pro Plzeň velmi důležitý cíl. Jinak se koncentrujeme na nejbližší utkání. Jak říkám, klub se potřebuje dostat do Evropy.“

Jak vnímáte budoucí ztrátu Adriela Ba Louy a přemýšlíte, jak naložíte s jeho nasazením do utkání?

„Balu přestupuje po tomto dvojzápase, plně se koncentruje na dohrání plzeňského angažmá. Pak půjde o dům dál. Věřím, že nám ještě hodně pomůže a že odejde z klubu spokojený. Doufám, že by ho hřálo, kdyby se jeho tým dostal do Konferenční ligy.“

Vedl jste s hráčem individuální rozhovor na téma, aby ke svým povinnostem přistupoval i nadále profesionálně?

„Samozřejmě jsem s ním mluvil. Řekl mi, že je stoprocentně připravený nám pomoct a že udělá maximum, aby se nám povedlo postoupit. Věřím, že tomu tak bude. V posledních zápasech ukázal, že ofenzivní kvalitu má velkou. Budeme spoléhat na to, že závěr jeho angažmá v Plzni bude úspěšný a že nám výrazně pomůže.“

Když jste byl zaměstnán v Kazachstánu, současného trenéra CSKA Stojča Mladenova jste porazil. Zvládnete to znovu?

„Stojčo je výborný trenér, který v Kazachstánu odvedl velmi dobrou práci, ale teď je potřeba se soustředit jen na náš tým. Nezáleží na tom, jestli podruhé porazím kouče CSKA.“

Zjišťoval jste si informace o Sofii od českých hráčů se zkušeností s bulharským fotbalem, či od Pavla Vrby, který byl na podzim minulého roku odvolaný z Razgradu?

„Informace jsme si získávali sami. Tým se od chvíle, co Pavel odešel, celkem změnil. Je tam hodně cizinců, v poslední sestavě bylo devět hráčů zahraničních. S bulharským fotbalem to nemá až tak moc společného. Mužstvo se zkvalitnilo, jeho ofenzivní síla je opravdu velká. Pro nás to znamená, že budeme muset zlepšit defenzivu, abychom je nepouštěli do rychlých protiútoků a centrů ze stran. Základem bude dobře bránit. My máme také sílu dopředu, dovedeme si vytvářet šance, ale musíme být produktivnější. Nelze očekávat, že si vytvoříme tolik šancí jako proti Velšanům.“

CSKA si kvůli úspěchu v Konferenční lize odložilo tři ligové zápasy ze čtyř. Co na to říkáte?

„Vydali se touto cestou. My jsme chtěli hrát, chtěli jsme být v zápřahu. Herní praxe je důležitá. Oni chtěli víc odpočinku. My jsme neuvažovali o tom, že bychom si nějaký zápas odložili.“

Jaký je zdravotní stav Aleše Čermáka?

„Vypadalo to, že Čermi bude připravený, ale před Libercem se mu trošičku zhoršil stav kolene, a ve čtvrtek k dispozici nebude.“