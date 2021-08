Rada před bitvou o 75 milionů: Pokud neuspějeme, bude na mě tlak

Teď, nebo nikdy. Jablonec ještě ani jednou z pavučiny předkol do základní skupiny evropské soutěže nepostoupil, ale nyní má proti Žilině příležitost, kterou prostě musí proměnit. I kvůli prémii 75 milionů korun za účast v Konferenční lize, která by pro napjatý rozpočet klubu znamenala vítaný impuls. „Vidí před sebou stejnou šanci jako my. Určitě to bude nepříjemný soupeř,“ varuje však trenér Petr Rada před duelem pravdy se slovenským protivníkem.

Proti Žilině hrajete o 75 milionů korun. Cítíte z tohoto pohledu vyšší tlak a pozorujete na majiteli klubu Miroslavu Peltovi větší nervozitu?

„Pana Peltu jsem od zápasu v Teplicích neviděl, protože má jiné povinnosti. Pokud nepostoupíme, bude tlak na mě, to je jasné, na to se asi ptáte. Ale my samozřejmě do Konferenční ligy postoupit chceme, proti Žilině se o to musíme poprat, abychom to zvládli. Celtic nám nevyšel, i když to byl podle mnohých soupeř, kterého jsme měli zdolat, ale bohužel se to nepovedlo. Teď máme opravu a budeme se snažit postoupit.“

Zatímco Celtic byl proti vám jasný favorit, nyní se čeká postup spíš od Jablonce. Berete tuto úlohu?

„Žilina je ve slovenské lize druhá, my jsme momentálně desátí, takže asi jsou na tom líp. Nevím, co bych k tomu víc řekl.“

Základní sestava Žiliny má věkový průměr 21,5 roku. Jak soupeře vnímáte?

„Je to hladový tým, který má vytvořené podmínky. Na Slovensku jsou v tabulce nahoře, hrají hodně pohyblivý a důrazný fotbal. Trošku nezvyk je, že doma hrají na umělé trávě. Teď o víkendu v Liptovském Mikuláši hrálo devět jiných hráčů, stejně mladých, mají jich hodně. Nesmíme podcenit žádnou situaci, vidí před sebou stejnou šanci jako my. Určitě to bude nepříjemný soupeř.“

Sám jste zmínil, že soupeř udělal o víkendu v lize v sestavě devět změn, vy jen jednu. Nezvažoval jste větší rotaci?

„Ne.“

A důvod?

„Rozhodl jsem se pro tuhle sestavu. Všichni hráči jsou zdraví, zdravotní problémy se nám zatím vyhýbají, takže za to jsme rádi.“

Věříte, že to je zápas, který vás může nakopnout?

„Kéž by to tak bylo, ale sezona je dlouhá, my jsme ji neodstartovali jako předcházející. Ve fotbale to takhle někdy je, že se vám nedaří. Ale teď musíme dát ligu stranou, čeká nás jiná soutěž.“

Je to pro vás pikantní v tom, že jde o česko-slovenský souboj?

„Nejen hráčům, ale i trenérům a novinářům chybí konfrontace se slovenským fotbalem. Jsem šťastný, že jsem mohl federální ligu hrát, protože ty zápasy byly zajímavé, chodilo na ně hodně lidí. V týmech jako Slovan, Trnava, Žilina, Košice byli velcí hráči, mělo to náboj. Rád se na tato místa vracím, Žilina je fotbalové město.“