KOEFICIENT: Česko v pohárech klesá, aby v budoucnu zase mohlo stoupat

Když se Slavia dostala do Ligy mistrů, národ byl sice na nohou, ale koeficient skoro úpěl bolestí. Zatímco když předtím a potom dosáhla na čtvrtfinále Evropské ligy, body se zběsile hrnuly. Český fotbal sice padá žebříčkem, ale není vyloučeno, že to paradoxně zapříčiní příští vzestup. Zrovna teď je to v rukách právě „sešívaných“, Sparty, Viktorie Plzeň a Jablonce.