Rada: 2:7 jsme si nezasloužili. Žilina? Není důvod se soupeře bát

Dopadlo to zcela podle očekávání. Jablonec prohrál s Celtikem i v Glasgow 0:3 a s Evropskou ligou se loučí s celkovým skóre 2:7 z obou zápasů. „To jsme si nezasloužili,“ mínil trenér českého týmu Petr Rada, který už má v hlavě play off Konferenční ligy proti Žilině. To bude pikantní souboj…

Jak zápas s Glasgow před plným stadionem hodnotíte?

„Pro fotbal je vždycky dobře, když je taková kulisa. Většina z našich hráčů před takovou ještě nehrála, ale myslím si, že to na nich nezanechalo nějaké stopy, hráli jsme od první minuty, co jsme chtěli. Dařilo se nám držet 0:0, ale pak jsme dostali zase zbytečný gól. V kabině nebyla žádná poraženecká nálada, bylo vidět, že hráči chtějí, ve druhém poločase jsme si vytvářeli nějaké šance, ale gól na 2:0 byl rozhodující. Bylo vidět, že tyto situace dovedou vyřešit. Doležal, Kratochvíl i Čvančara měli příležitosti na snížení, gól bychom si možná zasloužili. Ale místo toho jsme zase byli potrestaní brankou, kdy to Hanuš nejprve dobře vykryje, ale zase se to odrazí k nim, jejich hráč je rychlejší. Myslím, že to na 3:0 nebylo, hráli jsme důstojnou roli.“

Výsledek je tedy příliš krutý?

„Inkasovat sedm branek ve dvou zápasech je po našich výkonech moc, celkové skóre 2:7 jsme si nezasloužili. V Glasgow jsme paradoxně byli vstřelení branky blíž než doma, kde se nám to dvakrát povedlo. Takže z tohoto pohledu je to určitě zklamání.“

Určitě šlo o cennou zkušenost. Co si z takového zápasu vezmete?

„Hlavně hráči si z něj musejí něco vzít. Proto fotbal dělají, aby hráli před takovou kulisou. Potřebovali by takových zápasů co nejvíc, protože tím rostou, dáte v nich o sobě vědět, protože to jde do světa.“

Už máte v hlavě Žilinu, která vás čeká v play off Konferenční ligy?

„Určitě. Vypadli jsme, teď máme opravu v Konferenční lize, na to se musíme připravit. Program je samozřejmě teď náročný, hrajeme v neděli v Teplicích, pak ve čtvrtek se Žilinou. Ale když hráči viděli, že se dá hrát i se Celtikem před šedesáti tisíci diváků, myslím si, že bychom se Žiliny neměli bát, prostě si to s ní rozdáme. Určitě ji nechci podceňovat, určitě to je silný soupeř, ale Celtic to není.“