V létě na umělce? Nesmysl, zlobí se jablonecký záložník Pilař

Jeho pětkrát operované koleno dostane ve čtvrtek večer zabrat. V Žilině se hraje i evropský fotbal na umělé trávě, což je pro Václava Pilaře (32) za trest. „Zrušil bych to. V létě hrát na umělce je za mě nesmysl. Nechápu to,“ zlobí se záložník Jablonce před odvetou play off Konferenční ligy.

Štvou vás hodně podmínky v Žilině?

„Nechci se na nic vymlouvat. Nechám na hřišti všechno. Ale na rovinu, nevyhovuje mi to. Když jsme šli teď v pondělí trénovat z normální trávy na umělou, bylo to zvláštní. Chápal bych, kdyby se na ní hrálo někde v Rusku, na Sibiři. Ale na Slovensku, kde je hezky a pětadvacet stupňů?!“

Máte obavy o zdraví?

„Nastavil jsem si to tak, že se nebudu koukat na koleno. Pak zase půjdeme na trávu a bude dobře.“

Jak vnímáte odvetu poté, co jste doma triumfovali 5:1?

„Budu šťastný, když to zvládneme. Je to pro nás hodně klíčový zápas. Od toho se bude odvíjet nálada do dalšího průběhu sezony.“

Žilina má extrémně mladý a přitom velmi slušný kádr. Je vám její cesta sympatická?

„Já bych tady kvůli té umělce hrát nemohl. (úsměv) Být na ní každý den, to bych opravdu nechtěl…Koukali jsme na ně a jsou nebezpeční. Hlavně doma na té umělce. Je rychlá, ještě ji pokropí a balon pak na ní nikomu neskáče. Každý si ho zpracuje. A jestli se mi ta cesta Žiliny líbí? No nevím, kádr by za mě měl být věkově vyvážený. Nemít v týmu žádného zkušeného hráče? To bych asi neudělal. Ale daří se jim, mají to takhle nastavené. Otázka je, co se stane, když narazí na zkušenější mužstvo.“